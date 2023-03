Gramado oferece mais de 50 espaços de entretenimento e lazer aos turistas

Gramado é considerado um dos principais destinos turísticos do Brasil, e motivos não faltam para isso. Constantemente, a cidade de mais 36 mil habitantes e distante 115 quilômetros de Porto Alegre ganha novos e interessantes atrativos para os moradores da Serra gaúcha e para os milhares de turistas que colocam a cidade do Festival de Gramado ou do Natal Luz no roteiro de viagem. Um levantamento da prefeitura aponta que Gramado oferece mais de 50 espaços de entretenimento e lazer como parques e museus. Além disso, a cidade possui uma grande oferta de hotéis, pousadas, restaurantes e cafés. No ano passado, a cidade ultrapassou os 7 milhões de visitantes, segundo dados divulgados pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). Em setembro de 2021, foi disponibilizado nos hotéis de Gramado um display com QR Code onde o visitante responde questões sobre o perfil do turista na cidade. Através da pesquisa foi observado que 37% dos turistas são casais e 25% famílias com crianças. O tempo de permanência em Gramado é de 4 a 5 dias para 35% dos entrevistados e de 5 a 7 dias para 34% das pessoas que responderam as questões.

O fato é que Gramado entrega aos frequentadores, sejam eles do Rio Grande do Sul ou de fora do Estado, uma gama de serviços na área do lazer, da gastronomia ou em atrações culturais. Jornalistas e influenciadores de Porto Alegre e Vale dos Sinos estiveram, no último final de semana de fevereiro, em Gramado e Canela para conhecer alguns dos novos e dos tradicionais atrativos turísticos e gastronômicos das cidades. A press trip foi promovida pela Insider2 e os participantes ficaram hospedados no hotel Laghetto Stilo Vita e os deslocamentos foram realizados pela Turistur.

No primeiro dia, foi realizada a visitação e degustação na Casa Della Salumeria e jantar na pizzaria temática Hector. No sábado, os profissionais de imprensa conheceram as novidades da Hasam Incorporações, que também possui loja e fábrica de móveis. Na sequência, teve passeio nos jardins e bosques do Garden Park e almoço no Hard Rock Cafe Gramado, com Memotour (visita guiada no museu do Rock do estabelecimento) e show surpresa com tributo ao Queen. Também foram feitas visitas ao Geo - Museu de Minerais, Gemas e Fósseis - e ao Miroh, para uma harmonização de chocolates e espumantes. Além de um jantar no restaurante Catherine. O encerramento no domingo foi no Werdum Premium Meats, restaurante de carnes do lutador Fabrício Werdum.