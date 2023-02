Sete sítios de lazer para curtir uma piscina e a natureza na Região Metropolitana de Porto Alegre

A Região Metropolitana de Porto Alegre tem farta oferta de sítios de lazer, uma boa pedida para quem busca sombra e água fresca nesses dias de verão. O Jornal do Comércio preparou uma lista de sete lugares onde é possível passar o dia e tomar banho de piscina, vivenciar momentos junto à natureza e praticar diversas atividades. Os sítios e parques ficam praticamente ao lado da Capital, o que facilita para quem não quer gastar muito tempo na estrada. Para quem quiser passar mais de um dia, alguns lugares oferecem área de camping ou pousada.

Sítio do Beto

Foto: Divulgação/JC

Um dos mais conhecidos e tradicionais centros de lazer do Rio Grande do Sul, o Sítio do Beto está localizado no bairro Itacolomi, em Gravataí. Conta com piscinas adulto e infantil, tubo-água, escorregadores, rampas molhadas e free falls. As atrações “secas” do Sítio do Beto incluem ainda quadras para a prática de vôlei e futebol de praia, salas de jogos, fla-flu, ping-pong e vasta área verde.

É possível praticar tirolesa, que custa R$ 20,00 por descida. As churrasqueiras do morro e da mata são gratuitas. Já o custo dos quiosques do lago é de R$ 50,00 (sábados, domingos e feriados é necessário fazer reserva).

Ingresso: