Obras de terminal hidroviário em General Câmara estão previstas para começarem ainda neste ano

Se tudo transcorrer dentro do esperado, os trabalhos para a implantação de um terminal hidroviário no município de General Câmara, no rio Taquari, serão iniciados durante 2023. O empreendimento será realizado por etapas e a estimativa é que o investimento na ação poderá variar de R$ 515 milhões a R$ 650 milhões.

O diretor operacional da Conexão Sul Brasil Armazenagem (empresa contratada para prestar consultoria e elaborar o projeto do terminal), Eleandro Goulart, informa que o aporte deverá contar com o apoio de um investidor internacional, contudo, por enquanto, os envolvidos com a iniciativa preferem não revelar o nome desse parceiro. Ele adianta que a perspectiva é entrar com o pedido de licença ambiental prévia na Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) em março.

Na implantação do complexo, que será situado em uma área de 136 hectares, Goulart diz que a expecativa é da geração de 1 mil postos de trabalho diretos e indiretos. “E na operação mais 500 diretos e em torno de 2 mil indiretos”, ressalta o diretor da Conexão Sul Brasil Armazenagem.

Para operar a estrutura, foi constituída a empresa Terminal Fluvial Vale do Jacuí. O diretor da companhia, Luciano Ezequiel dos Santos, afirma que, a partir do começo das obras, em cerca de oito meses é possível completar a primeira etapa do empreendimento e já terminar o pátio de contêineres e alguns silos para acomodação de grãos. Nas fases seguintes serão contemplados o restante dos silos (ao todo serão um total de 30 unidades, cada uma com capacidade para 10 mil toneladas), a implantação de uma estrutura alfandegária, entre outras obras.

O calado do terminal é estimado entre 5,5 metros a 7 metros. O diretor do Terminal Fluvial Vale do Jacuí diz que a meta é atrair cargas de um “cinturão” formado por 76 cidades na proximidade do terminal. “Esses municípios compõem algo em torno de 53% do PIB total do Estado”, aponta. A partir de General Câmara, para o porto de Rio Grande, poderão ser escoados produtos como fumo, soja, arroz e trigo e no sentido inverso podem vir fertilizantes e insumos para o setor metalmecânico, entre outros itens.

O escritório Kohlore Arquitetura é outra empresa envolvida com a idealização do terminal, atuando com uma equipe multiplicinar de profissionais, entre eles Cristiano Moura e Sabrina Kohlraosch. Moura destaca que o empreendimento prevê a instalação de dois cais flutuantes. Ele explica que essa solução tem menor impacto ambiental e ainda permite adequar a operação quando ocorrer a variação do nível do rio Taquari. “Todo o projeto é pensado para interferir o menos possível no meio ambiente”, enfatiza Moura, que é sócio do escritório Kohlore Arquitetura. Ele frisa que haverá um espaço para ministrar educação ambiental para as escolas da região e também serão instalados painéis fotovoltaicos para geração de energia.

Outro entusiasta do terminal é o prefeito de General Câmara, Helton Holz Barreto (PP). Ele salienta que o projeto será implantado em uma posição estratégica. Barreto cita, por exemplo, que a estrutura estará a cerca de 70 quilômetros de distância de Venâncio Aires, que tem tradição na cultura fumageira. “E hoje eles escoam por carreta a produção para o porto de Rio Grande, seria mais fácil usar a hidrovia por General Câmara”, defende o prefeito.

Barreto relata que a perspectiva é que sejam movimentadas em torno de 5 milhões de toneladas ao ano pelo terminal. Ele comenta ainda que outro projeto logístico no município, para ser desenvolvido mais adiante, é a implantação de um porto seco, com a efetivação de um distrito industrial à beira da malha ferroviária local.