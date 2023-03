Rede hoteleira projeta inaugurar três novas operações no Estado

Franqueada da rede hoteleira Accor para a região Sul, a Atrio, que mantem 20 unidades em operação, prevê a inauguração de três novos empreendimentos para o Rio Grande do Sul.

Um deles, o Ibis Pelotas, tem previsão de abertura ainda para 2024. Outros dois hotéis estão projetados para a serra gaúcha: o Ibis Styles em Gramado, que terá as obras iniciadas em breve, e o Novo Hotel Canela, com 200 quartos e previsão de abertura para 2024. Com isso, a Accor pretende chegar a 5 mil quartos e 40 hotéis no Estado até 2025.

Entre os destaques já em operação no Rio Grande do Sul estão o Ibis Styles Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e o Manhattan Porto Alegre By Mercure. "São projetos que estão dando super certo", destaca Abel Castro, Chief Development Officer Americas da Accor, Premium, Midscale & Eco Brands, confirmando à reportagem do Jornal do Comércio que todas as expectativas da rede estão sendo superadas.

Segundo o executivo, outro sucesso da rede é o Ibis Budget, localizado no Centro da Capital, em frente à rodoviária. "Temos 75% de ocupação o ano todo", afirma.

Apesar de não haver previsão de lançamento de nenhum empreendimento de luxo da rede no Estado, Castro garante que o segmento segue aquecido no País, e que o mercado gaúcho tem potencial para receber novos hotéis do segmento.

"O Rio Grande do Sul é um mercado importante, com foco principal no econômico. No entanto, seguimos buscando oportunidades no midscale e tem possibilidade de termos um premium em Gramado, quem sabe um Pullman?", sugeriu Castro, sem revelar detalhes sobre essa possibilidade.

Ele também ressaltou que o Estado tem potencial para sediar a nova marca do grupo, lançada este ano, a Handrwitten Collection, que tem como foco os proprietários de hotéis independentes, uma vez que oferece um nível de investimento flexível e se propõe a manter a personalidade do hoteleiro.

"Existem hotéis independentes com muita personalidade em Porto Alegre e na Serra. São locais com design, atmosfera diferente. Já começamos negociações iniciais para que esses empreendimentos possam manter características regionais e contar com toda a expertise da Accor", informa Castro.