Santander oferece 50 bolsas de estudo para mulheres líderes em Londres

O Santander Universidades abre uma nova edição da bolsa Santander Women | W50 Leadership 2023 – LSE, dirigida a mulheres que ocupam cargos de liderança e que querem desenvolver suas habilidades de gestão. O programa oferece 50 vagas para uma formação presencial no campus da London School of Economics and Political Science (LSE), em Londres. São elegíveis mulheres de todas as idades que tenham inglês avançado e que ocupem posições de alta gestão, cargos de C-level ou que fazem parte de conselhos de administração. As interessadas devem se inscrever pelo link https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-w50-leadership-2023-lse até 13 de março de 2023.

As participantes aprenderão a potencializar seu estilo de liderança pessoal por meio de aulas, atividades e coaching individual. Além disso, terão a oportunidade de compartilhar experiências com mulheres de diferentes países e fomentar o networking internacional. Mais de 700 mulheres de 11 países (Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Espanha, EUA, México, Polônia, Portugal, Reino Unido e Uruguai) foram bolsistas da Santander W50 (SW50).

O programa está estruturado em três fases: a primeira etapa começa com uma sessão introdutória online, na qual as 50 participantes se apresentam e conhecem os professores e seus mentores individuais. A segunda fase, de cinco dias em Londres, inclui um programa de treinamento intensivo em que as profissionais entrarão em contato com um estudo crítico sobre o que significa liderança eficaz e seus impactos. As bolsistas colocarão em prática diferentes teorias de liderança e desenvolverão seu próprio estilo de liderança. A terceira parte do programa consiste na apresentação de um plano de desenvolvimento pessoal de liderança ao corpo docente.

“Um programa como o SW50 é o melhor exemplo da importância de oferecer bolsas de capacitação voltadas para a liderança feminina e à igualdade de oportunidades. Já são doze edições deste programa exclusivo, construído em conjunto com a London School of Economics and Political Science, uma instituição de prestígio mundial que fornecerá todas as ferramentas para alavancar carreiras das mulheres que participarão desta edição”, explica Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades.

O Santander W50 se alinha com o compromisso do Santander com a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em todos os países em que opera. Em 2023, o Banco obteve a pontuação mais alta do mundo no Índice de Igualdade Gênero da Bloomberg.

"Tive a incrível oportunidade de participar do programa W50 na London School of Economics. Foram vários dias de autorreflexão, aprendizado intenso e de compartilhamento de experiências afim de potencializar a capacidade de liderança, gerando impacto nas organizações e na sociedade”, afirma Paula Godke, superintendente executiva de Riscos do Santander.

A executiva foi uma das participantes brasileiras do programa e se surpreendeu com a possibilidade de contatos internacionais com mulheres em cargo de liderança de várias partes do mundo. “Não posso deixar de falar do networking construído. Todas as 50 mulheres são profissionais de referência em suas áreas e neste pouco tempo já surgiram muitas indicações excelentes de leituras, eventos, cursos e encontros. Minhas colegas brasileiras se tornaram amigas e mentoras. Foi uma grande sorte encontrá-las”, afirma.

O Santander desenvolveu diferentes iniciativas e produtos para empoderar financeiramente as mulheres, como o Prospera no Brasil, Banca Women na Argentina, Generación81 na Espanha ou Select ME e Tuiio no México, programas que apoiam milhares de mulheres todos os dias. O Banco também lançou o primeiro fundo de investimento na Espanha voltado para as empresas que mais promovem a igualdade e respeitam os Princípios de Empoderamento da Mulher das Nações Unidas e outros programas que contribuem para acelerar o progresso da mulher na sociedade.