Liquida Porto Alegre atrai consumidores no primeiro final de semana

Ainda é cedo para falar de resultados, mas a expectativa de lojistas que participam da 26ª edição do Liquida Porto Alegre é de que as vendas deste ano cresçam entre 12% e 30% em relação às da mesma campanha em 2022. Em centros de compras, como o Shopping Total, a adesão ao período de descontos ao consumidor (que em alguns lugares chegam até 70%) foi em torno da metade do total de mais de 300 lojas operando no espaço. Organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), a campanha iniciou nessa sexta-feira (24) e segue mobilizando o comércio da Capital até 5 de março.

Para consumidores, como Heloísa Haffner Dallago, é um bom momento para investir em itens que serão utilizados no decorrer do ano. Grávida de cinco meses, no início da tarde deste sábado ela esteve na loja Mother´s Gestantes, localizada no segundo andar do Shopping Total, e aproveitou os descontos de 30% nas peças de cor branca para comprar roupas específicas para usar durante e após o período da gestação.

Segundo a proprietária da Mother´s Gestantes, Samantha Raquel Mana, o primeiro final de semana da campanha atraiu movimento para o local. "As pessoas estão retornando da praia, e isso é muito bom, vai ajudar nas vendas", avalia. Além de interessados em renovar o guarda-roupas, o Liquida Porto Alegre é um atrativo para quem quer comprar calçados, armações para óculos, eletrônicos, acessórios diversos e material escolar.

Inaugurada há dez meses no Shopping Total, a filial da loja Aquarella Paper (com sede em Canoas) teve bastante procura desde o início da liquidação, garante o vendedor João Vitor. "Com a volta às aulas, o movimento também tem aumentado. A loja está oferecendo desconto de 5% no material escolar, além de possibilidade de parcelamento em até quatro vezes sem juros", informa. Também outros produtos (como luminárias e almofadas) podem ser consumidos por um preço mais acessível, reforça o vendedor, garantindo que a campanha está impulsionando estas vendas. "O pessoal está comprando bastante."

Já o gerente da Ótica De Conto, Victor Hugo Mendonça, destaca que nem todos os produtos têm uma saída tão rápida no início da liquidação. "Por enquanto ainda está devagar, apesar de estarmos com descontos especiais para a data em todos os produtos: relógios (20% mais baratos), armações de óculos (30%) e até joias (30% a 50%). Esperamos que melhore."

Victor Hugo avalia que o final de mês, com a proximidade do vencimento de contas básicas, e após o carnaval e período de férias, pode ser um dos motivos pelos quais os dois primeiros dias de promoções ainda não resultaram em aumento de vendas. "O Liquida Porto Alegre sempre funcionou bem, mas a economia nos últimos anos também está um pouco diferente", pondera.

"A expectativa é que o movimento aumente", observa a gerente da loja de calçados Mezzo Porto, destacando que a liquidação "chama os consumidores". "Neste sábado, por exemplo, já tivemos boas vendas. Estamos com produtos, desde bolsas de couro até rasteirinhas, com descontos que vão de 10% a 50% do valor original."

Nesta edição, estão participando do Liquida Porto Alegre 4.895 estabelecimentos, quantidade superior à marca de 2022, quando o número ultrapassou 4,6 mil lojas. Este ano, a campanha conta com 13,5% de novas lojas inscritas, enquanto 37% já participaram das quatro últimas edições. As operações de rua representam 69%, superando a adesão dos centros comerciais e shoppings, com 31% dos participantes.

Segundo informações da CDL-POA, os bairros com maior concentração de participantes são o Centro Histórico, Passo D’Areia, Floresta, Sarandi e Cristal, com destaque para o Centro que cresceu 25%. As ruas com maior número de lojas são Assis Brasil, Cristovão Colombo, João Wallig, Andradas e Protásio Alves, com maior crescimento na Avenida João Wallig, 35%. As maiores redes aderentes pertencem ao segmento de farmácias.

Na filial da Panvel situada no Shopping Total, os descontos vão de 10% a 50% em ítens como fraldas, produtos de higiene (como sabonetes e xampus), e outros produtos como os voltados para o tratamento gastrointestinal (Eno, Epocler, Estomazil). "Importante salientar que medicamentos não entram na promoção", ressalta a subgerente da loja, Shirley da Silva.