Unipar pretende instalar unidade no polo químico gaúcho

Está avançada a negociação entre o governo do Estado e a Unipar para a construção de uma planta da empresa no Polo Integrado da Química RS, que fica em Montenegro, na divisa com Triunfo, e é distribuído por um espaço de 700 hectares (o equivalente a aproximadamente 20 parques da Redenção, em Porto Alegre). As tratativas estão sendo mantidas em sigilo, entretanto fontes que acompanham o assunto afirmam que o investimento previsto fica entre R$ 80 milhões e R$ 100 milhões.

operacional em 2021 Uma das vantagens para os empreendedores que queiram se instalar no polo de Montenegro é que o governo do Estado tem a possibilidade de dar descontos pelos terrenos do complexo (que são de sua propriedade). Os abatimentos podem ser de até 90% do valor de mercado pelo hectare adquirido por um grupo do setor químico e para o segmento logístico pode haver uma redução de até 50%. O complexo químico fica situado a poucos quilômetros do polo petroquímico de Triunfo. Idealizado há alguns anos (o ex-governador José Ivo Sartori assinou em 2018 um protocolo de intenções para levar o projeto adiante), inicialmente a expectativa era que o espaço estivesse, com a atividade de mais de uma empresa do setor. No entanto, a pandemia de coronavírus atrapalhou o processo.

Dentro da transação envolvendo a Unipar, a companhia também está discutindo a obtenção de incentivos fiscais do Fundopem/RS para o projeto. Procurada pela reportagem do Jornal do Comércio, a Unipar não negou o interesse em se instalar no Rio Grande do Sul, mas através da sua assessoria de imprensa limitou-se a informar que a “companhia realiza constantemente análises de mercado para novos negócios”.

Uma das questões mais sigilosas quanto ao empreendimento e considerada estratégica é o produto que será fabricado no Estado. Em nota, a Unipar afirma que “busca e desenvolve oportunidades de crescimento em três verticais: expansão no negócio core (cloro/soda e PVC), no Brasil, na Argentina e/ou outras geografias; expansão para negócios adjacentes ao core; e expansão em novos negócios de química básica e petroquímica, historicamente no DNA da Unipar”.

Constituída em 1969 com atuação nos segmentos químico e petroquímico, a Unipar tem origem brasileira e possui hoje cerca de 1,4 mil colaboradores. A empresa é líder na produção de cloro e soda e a segunda maior produtora de PVC da América do Sul. A companhia se destaca como uma das principais fornecedoras para os setores de saneamento e construção civil e produz matérias-primas para todas as indústrias, entre elas têxtil, de papel e celulose, de desinfetantes, alumínio, brinquedos, sapatos, alimentos, bebidas e farmacêutica.

A Unipar possui duas fábricas no Brasil, as plantas de Cubatão e Santo André, em São Paulo, e uma unidade na Argentina, na cidade de Bahía Blanca. As três plantas são responsáveis pela produção de 766 mil toneladas ao ano de soda cáustica, 680 mil toneladas anuais de cloro e mais 540 mil toneladas ao ano de PVC, entre outros produtos amplamente consumidos pela indústria. A empresa também está construindo uma nova planta em Camaçari, na Bahia, para atender ao mercado de ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e soda cáustica. A Unipar tem ainda duas joint ventures para autoprodução de energia renovável, com dois parques eólicos na Bahia e Rio Grande do Norte e um parque solar em Minas Gerais.