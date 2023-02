Ministério Público de Contas cobra mais dados sobre venda da Corsan

Mais um componente somou-se ao conturbado processo de privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). O Ministério Público de Contas (MPC) do Estado do Rio Grande do Sul solicitou mais informações e esclarecimentos sobre a desestatização da empresa gaúcha.

Entre os pontos centrais que ainda geram debate sobre a venda da companhia de saneamento está a avaliação da empresa. O lance inicial do leilão pelo controle da companhia, realizado em dezembro do ano passado, foi estipulado em R$ 4,1 bilhões e a Aegea venceu a disputa como única participante com ágio de somente 1,15% - totalizando um montante de aproximadamente R$ 4,15 bilhões. Apesar do certame já ter sido feito, a assinatura do contrato de alienação da Corsan ainda não foi realizada e a data prevista para isso, se não houver obstáculos legais, é 20 de março de 2023.

No documento publicado pelo Ministério Público de Contas e assinado pela Procuradora-Geral Substituta, Daniela Wendt Toniazzo, é ressaltado “que remanescem aspectos que demandam maior aprofundamento da análise pelo controle externo”. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado do Rio Grande do Sul (Sindiágua/RS), Arilson Wünsch, a posição do MPC reforça a necessidade da constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o assunto na Assembleia Legislativa gaúcha.

“Nós estamos buscando o diálogo com todas as bancadas, não se trata de uma discussão ideológica e sim se foi um bom ou mau negócio para o Estado”, enfatiza o dirigente. Ele acrescenta que o posicionamento do MPC já foi aceito pelo Tribunal de Contas do Estado, que também acompanha a questão. Procurada pela reportagem do Jornal do Comércio, em nota, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) “reafirma a regularidade de todo o procedimento da desestatização, o que vem sendo demonstrado por esclarecimentos nos processos que tramitam no Tribunal de Contas do Estado”.