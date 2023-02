BSBIOS pede licenciamento para usina de etanol

O projeto da usina de etanol que a BSBIOS planeja construir em Passo Fundo avançou mais um passo neste mês de fevereiro. O CEO da companhia, Erasmo Carlos Battistella, informa que foi encaminhado o pedido de licença prévia ambiental da iniciativa na Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para seguir adiante com o empreendimento.

"Antes, a gente precisava trabalhar a parte de engenharia para poder gerar informações suficientes e protocolar a licença", detalha a dirigente. Ele acrescenta que, agora, é aguardar o trâmite dentro do órgão ambiental para depois solicitar o processo de licenciamento de instalação do complexo. O CEO da BSBIOS não prevê enfrentar maiores dificuldades nesta etapa porque a área onde será instalada a estrutura (na BR 285, Km 316) é distante da cidade e não apresenta grandes obstáculos do ponto de vista ambiental.

Inicialmente, havia a possibilidade de o desenvolvimento da usina ser conduzido em duas fases, aumentando a capacidade produtiva gradativamente. No entanto, Battistella diz que o pedido de licença realizado na Fepam é para uma unidade com capacidade para processar 1,5 mil toneladas de matéria-prima ao dia (cereais, principalmente trigo). "Ou seja, será feita em uma etapa única", afirma o executivo.

Assim a planta terá uma capacidade para produzir 220 milhões de litros anuais (cerca de 20% do mercado gaúcho de etanol hidratado, que é usado diretamente nos tanques dos automóveis) e absorverá um aporte aproximado de R$ 556 milhões. A unidade contará ainda com autoprodução de energia elétrica com cogeração à biomassa e a geração excedente será disponibilizada na rede de distribuição. A BSBIOS vai oferecer também ao mercado o farelo oriundo da produção do etanol. Conhecido como DDGS (Distiller's Dried Grains with Solubles) ou Grãos Secos de Destilaria com Solúveis (em português). O material é obtido imediatamente após o processo fermentativo de produção de etanol, sendo um importante coproduto do processo de fermentação de grãos, com grande potencial de utilização para a produção de rações animais. Serão produzidas em torno de 155 milhões de toneladas por ano de farelo para a cadeia de proteína animal.

A meta, de acordo com Battistella, é que o complexo entre em operação ao final de 2024. Para cumprir essa previsão, o dirigente comenta que as obras precisarão começar até o final de 2023. Serão gerados mais de 3 mil postos de trabalho durante a implantação da unidade e na operação entre 100 e 120 empregos diretos e mais em torno de 1 mil indiretos. Entre outros planos da BSBIOS na área de combustíveis renováveis, está a ideia de produzir hidrogênio verde na planta que a companhia possui em Marialva, no Paraná. O executivo enfatiza que nessa operação um fator que terá que ser bem avaliado é a questão do custo, entretanto ele sustenta que a perspectiva é que a sociedade utilize muito esse combustível, futuramente.