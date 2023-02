Startup e Emater têm parceria em saúde animal

A infestação de carrapato bovino é uma preocupação constante dos pecuaristas brasileiros, em especial dos gaúchos - estima-se que, no Estado, pelo menos 95% dos bovinos estejam em áreas contaminadas pelo parasita.

Foi pensando em minimizar estes prejuízos que a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS-Ascar) está apostando na tecnologia. Mais precisamente a partir de uma parceria com a Decoy, AgTech de Biotecnologia que oferece soluções sustentáveis no controle de pragas para o mercado de saúde animal.

Inserida em um mercado que é responsável por 27% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, a Decoy é pioneira ao atuar com soluções para animais de produção a partir da biotecnologia. Fundada em 2014, na cidade de Ribeirão Preto (SP), a empresa atua com soluções para controle biológico na pecuária.

A partir do cultivo dos esporos de fungos, que são inimigos naturais dos carrapatos bovinos, os principais transmissores de doenças frequentes no campo, como a Tristeza Parasitária, a startup desenvolveu soluções sustentáveis que baseiam sua proteção a partir do uso de organismos vivos para controlar a população de uma praga, fazendo com que a densidade populacional do carrapato-do-boi se mantenha abaixo do chamado "nível de dano econômico", ou seja, abaixo do nível de prejuízos para os produtores.

A Emater/RS-Ascar adotou as soluções Decoy Pasto e Decoy Bovinos, que consistem no uso de acaropatogênicos, ou seja, fungos que infectam ácaros e que são inimigos naturais do carrapato. Isso tem permitido controlar o parasita.

"Há cerca de um ano estamos utilizamos nosso rebanho, que fica no Centro de Treinamento de Agricultores em Montenegro (RS), para acompanhar a atuação das duas soluções da Decoy. Os resultados são muito satisfatórios, com uma redução significativa do parasita, tanto no pasto quanto nos animais", detalha Carlos Roberto Vieira da Cunha, assistente técnico responsável pela Área de Defesa Sanitária Animal da Emater/RS-Ascar.

Atualmente, mais de 30 mil pecuaristas de corte e de leite assistidos pela Emater enfrentam os problemas decorrentes das infestações do carrapato bovino.

"Nosso planejamento prevê que agora, com dados de um ano completo compilados, possamos juntar todas as regionais da Emater, para levar nossa experiência a todos os produtores que acompanhamos", completa.

Anualmente, o carrapato causa prejuízos superiores a US$ 3,2 bilhões aos criadores de animais, segundo uma estimativa realizada por pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O CEO da Decoy, Para Lucas von Zuben, diz que a relação com a Emater/RS-Ascar é fundamental para a startup, que visa ampliar sua atuação no Estado por meio de novos parceiros, que buscam alternativas seguras e sustentáveis para eliminar qualquer risco à saúde do animal e também danos ao meio ambiente.

"Nosso propósito é ajudar pecuaristas que sofrem com a infestação dos carrapatos. Por isso, apostamos no mercado sustentável pois, além de usarmos inimigos naturais dos parasitas, garantimos que os produtores sigam oferecendo produtos de qualidade, sem qualquer risco de contaminação", analisa.

A startup já está em seis estados do País, e tem o Rio Grande do Sul como principal centro de atuação, com mais de 180 parceiros assistidos, seguido por Minas Gerais e São Paulo. Na distribuição da quantidade de cabeças de gado que receberam os produtos, o RS desponta, com 114.518 animais, 54,5% do montante do rebanho tratado pela Decoy."Já tratamos mais de 175 mil cabeças de gado. Atualmente acompanhamos mais de 400 parceiros, mas queremos seguir crescendo e ganhando cada vez mais espaço no mercado", finaliza o CEO.