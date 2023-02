Fras-le assume controle de empresa britânica

Expandindo a atuação global como referência em autopeças para o controle de movimentos, a Fras-le anunciou nesta quinta-feira (16/02) a aquisição das operações da AML Juratek, do Reino Unido. O investimento é de cerca de 18,2 milhões de libras (algo próximo a R$ 113 milhões pela cotação desta quinta) e a conclusão do negócio está sujeita ao cumprimento de condições precedentes previstas em contrato.

A AML Juratek é controladora das empresas Juratek e BettaParts, que atuam no mercado de reposição do Reino Unido e da Europa, com linhas de produtos de frenagem, como discos, pastilhas de freio, calipers e atuadores. “Esse movimento faz parte da estratégia de ampliação dos negócios no setor de reposição, inserindo a companhia em mercados maduros, como o europeu, por meio da diversificação de produtos e expansão de marcas no portfólio”, pontua o diretor superintendente da Fras-le, Anderson Pontalti.

No acesso a comercialização de autopeças, a empresa seguirá atuando no mercado europeu com as marcas Juratek e BettaParts, e receberá o reforço das demais marcas da organização brasileira no mercado global, como Fras-le e Fremax, ampliando as possibilidades de negócios. Em 2022, a AML Juratek registrou receita de aproximadamente 25 milhões de libras (R$ 156 milhões).

A nova empresa adquirida se soma à estrutura de atuação global da Fras-le, presente atualmente com unidades industriais no Brasil, Uruguai, nos Estados Unidos, na China, Argentina e Índia, além de centros de distribuição, tecnologia e desenvolvimento e representações comerciais para atender os clientes em mais de 120 países nos cinco continentes. Na Europa, a companhia já atua com centro de distribuição na Holanda e escritório comercial na Alemanha. “Com mais esta ação estratégica, reafirmamos posição como um dos maiores portfólios de marcas para o mercado de reposição de autopeças, expandindo o modelo que vem dando certo no Brasil para novos mercados, permitindo ainda mais crescimento, importantes sinergias operacionais e agregando valor ao nosso negócio e qualidade na entrega de soluções para os clientes”, reforça o presidente e CEO da Fras-le, Sérgio L. Carvalho.