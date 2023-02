Cresce procura por acessórios para fantasias de Carnaval na Capital

Na última semana, a procura por acessórios para montar o visual de Carnaval tem intensificado a circulação na rua Senhor dos Passos, no Centro Histórico da Capital, famosa por reunir lojas de fantasia e artigos de festas. Após dois anos de restrições de circulação em razão da pandemia, a “festa de Momo” retorna com força, movimentando todo um setor do comércio. Na avaliação da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), as lojas especializadas em artigos típicos dos festejos carnavalescos poderão até dobrar as vendas no período, em comparação com outras épocas do ano.

De acordo com Rosi Frigo Luz, proprietária da Linna, loja de fantasias e artigos de festa, o estabelecimento registrou um incremento de 104% na comercialização de produtos relacionados ao Carnaval em comparação ao mesmo período em 2022. Entre os itens mais desejados, óculos e colar haviano se destacam, tendo um aumento de vendas de 310% e 126%, respectivamente. “O nosso verão está muito quente, o pessoal tem optado mais por acessórios, pois são mais leves e fresquinhos do que fantasias”, comenta.

Para Vanessa Jardine, dona do S.V Fantasias, a retomada dos festejos carnavalescos tem sido positiva. Desde o início da manhã, o estabelecimento registrou um grande fluxo de público. “O pessoal do bloquinho tem procurado bastante a nossa loja”, relata. A lojista revela que biquínis hot pants, saias de tule, spray para cabelo e tiaras estão sendo os artigos mais procurados pelos clientes.

Comprar fantasias completas não tem sido um atrativo para aqueles que vão para folia este ano. O enfermeiro Pedro Guilherme Nascimento foi atrás de glitter para complementar sua fantasia de marinheiro. Para ele, que não pretende gastar muito, estava saindo mais em conta montar uma fantasia com roupas que já possui do que comprar uma. Paulo Scherer, proprietário da Glow, loja especializada em fantasia e artigos para festa, revela que a expectativa era muito grande para o retorno do Carnaval. Contudo, a procura ainda está tímida na loja. “Estamos na semana do Carnaval, com certeza vamos ter um movimento. A gente investiu em busca de ter um retorno um pouco maior”, comenta. Segundo o lojista, o que tem vendido bastante são justamente acessórios para montar ou completar o visual, como glitter, serpentina, purpurina, maquiagem e espuma.

De acordo com a FCDL, o consumo nos dias que antecedem o feriado e durante o Carnaval deve ficar concentrado em restaurantes e bares, supermercados, lojas de roupas leves, bijuterias, calçados e farmácias, especialmente cosméticos. O preço médio das compras pode ficar na casa dos R$160,00.

Os anos de isolamento em decorrência da pandemia, foram muito prejudiciais às lojas de fantasia e artigos de festa da Senhor dos Passos. Com os estabelecimentos inoperantes e a receita caindo, alguns lojistas tiveram que demitir funcionários e fechar filiais, além de precisarem buscar ajuda no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Apesar de tudo, as pessoas não deixaram de procurar fantasias para comemorar o Carnaval na pandemia. Segundo Remilia Campos, dona da 1001 Novidades, no ano passado existiam muitos pedidos de clientes que planejavam fazer pequenas festas dentro de casa. “Não digo aglomerações, mas, sim, famílias pequenas que queriam se fantasiar com os filhos”, conta.