Setor da construção civil será beneficiado com Minha Casa Minha Vida, afirma Sinduscon

A construção civil gaúcha, através da sua máquina profissional formada por fornecedores, empresas e a cadeia de suprimentos e logística, será beneficiada pelo fomento da habitação social através do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) do governo federal. A avaliação foi feita pelo diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon/RS), Ricardo Prada, ao afirmar que uma fatia das empresas ligadas a entidade será contemplada com a retomada do programa pelo governo Lula. "Temos projetistas e arquitetos que serão convocados para o desenvolvimento de projetos do Programa MCMV", ressalta.

Prada explica que com o fomento da nova da faixa de renda de até R$ 2.640,00 vai girar um pedaço da economia da construção civil que é interessante. "A retomada do programa vai afetar mais os fornecedores e os prestadores de serviço e menos as empresas que comercializam. O programa é muito interessante para uma boa fatia das empresas ligadas ao Sinduscon", destaca. Prada, que atua no setor de Habitação de Interesse Social do sindicato, afirma que a nova fase do programa vai impactar mais diretamente as construtoras que terão interesse em realizar obras para o governo e a população vai se cadastrar nas prefeituras e deverão se entregues em em até dois anos.

De acordo com Prada, o que poderá acontecer é que as construtoras poderão se interessar em entrar no mercado da habitação de interesse social 100% subsidiadas. "O Programa Minha Casa Minha Vida na relação com o Casa Verde Amarela, do governo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, não teve mudanças. É a mesma taxa de juro, mesmo subsídio, mesma forma de pagamento e o mesmo prazo", acrescenta.

O novo programa retorna com a Faixa 1, que agora é voltada para famílias com renda de até R$ 2.640,00. Anteriormente, a renda exigida era de R$ 1.800,00. Nos últimos quatro anos, a população com essa faixa de renda foi excluída do programa Casa Verde Amarela. A ideia é de que até 50% das unidades financiadas e subsidiadas sejam destinadas a esse público. O subsídio oferecido a famílias dessa faixa de renda varia de 85% a 95%. Outra novidade é que o programa beneficiará famílias em situação de rua. Também haverá a possiblidade de locação social.

Neste ano, o governo federal pretende retomar às obras de 37,5 mil unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida que estão paralisadas. Um levantamento do Ministério das Cidades mostrou que 170 mil unidades habitacionais não foram concluídas pelos governos anteriores, sendo que 80% das obras foram contratadas entre 2012 e 2014. A União avalia a necessidade de aporte de recursos financeiros para viabilizar a retomada ou conclusão das obras. O governo Lula pretende retomar, neste ano, 32 mil unidades com entraves complexos, como ocupações irregulares e problemas de infraestrutura.