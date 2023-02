Geração de energia solar se propaga com novas soluções

Recentemente, a mudança nas regras do setor elétrico (Lei 14.300) fez com que o retorno do investimento em geração distribuída (prática na qual o consumidor produz sua própria energia, modelo difundido principalmente através de sistemas fotovoltaicos) ficasse mais alongado. No entanto, além de ainda ser uma alternativa interessante financeiramente para o consumidor, outras formas de aproveitar essa atividade deverão contribuir para a manutenção do crescimento dessa área.

A coordenadora estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e diretora da Solled Energia, Mara Schwengber, ressalta que a geração solar pode ter muitas utilidades e seu potencial ainda não foi totalmente explorado. “Existem muitas pesquisas em andamento, muitas possibilidades”, enfatiza. Entre as ações que são viáveis, aponta a dirigente, estão o carregamento de celulares através do sol e o acendimento de lâmpadas em acampamentos com um sistema fotovoltaico instalado em uma mochila, por exemplo.

Ela lembra que essa tecnologia não é necessariamente algo novo e recorda das calculadoras alimentadas com luminosidade. Outra medida citada por Mara é usar a geração solar desconectada da rede elétrica das concessionárias. “Às vezes, é muito caro puxar uma rede para um determinado local, como em uma fazenda”, ressalta. Nesse caso, é possível gerar energia pelos painéis fotovoltaicos e armazená-la em baterias, sugere a integrante da Absolar.

A energia solar também está sendo empregada em atividades como o bombeamento de água e pivôs de irrigação, no setor do agronegócio. Mara argumenta ainda que é possível fazer a dessalinização da água com essa fonte. Assim como novas aplicações, a dirigente adianta que a tendência é que os consumidores exijam mais qualidade dos prestadores de serviço do setor. Nesse sentido, ela frisa que a Solled Energia, de Santa Cruz do Sul, foi a primeira empresa integradora do Brasil a conquistar o selo do programa de certificação de qualidade e melhores práticas da Absolar.

Agora, a companhia de projetos e instalação de sistemas solares do Rio Grande do Sul, ostenta a certificação no nível máximo (AAA) na categoria Integradores. A avaliação da documentação e auditoria presencial foi feita pelo Organismo de Certificação Designado (OCD) LOT Internacional Brasil. “A Absolar trabalhou nesse projeto alguns anos para construir um modelo de certificação que realmente fosse algo confiável para o mercado”, afirma a dirigente.

Paralelamente à qualidade, as empresas do setor também estão buscando a diversificação dos campos de atuação, como é o caso da F2B – Fotovoltaico Flutuante Brasil. O sócio-diretor da companhia, Orestes Gonçalves Jr., diz que a demanda por usinas solares flutuantes está cada vez aumentando mais. Ele salienta que há segmentos que têm aproveitado seus reservatórios ou barragens, como o setor elétrico, saneamento, agricultura e mineração para instalarem essas estruturas.

Esse último segmento, detalha o executivo, usa o espaço de lagos de rejeitos, ou seja, dando um aproveitamento para uma área degradada. No caso da utilização dos reservatórios das hidrelétricas, ele acrescenta que esses complexos já possuem condições para transmissão de energia que podem ser aproveitadas para escoar a geração de uma segunda usina. Na área da agricultura, Gonçalves Jr., recorda que a colocação da unidade flutuante contribui para uma menor evaporação da água dos açudes dos produtores.

O sócio-diretor da F2B – Fotovoltaico Flutuante Brasil assinala que uma das dificuldades operacionais que os painéis fotovoltaicos enfrentam é quando atuam com elevadas temperaturas. No que diz respeito às usinas flutuantes, como o equipamento se encontra sobre a água, o mecanismo fica mais refrigerado. Segundo ele, há um estudo feito pelo Banco Mundial que aponta que essa condição permite uma capacidade de produção de 8% a 10% superior na água em relação ao solo firme e aos telhados.

Quanto a custos, Gonçalves Jr. calcula que a implantação dos equipamentos flutuantes, em relação a sistemas em terra firme com tracker (dispositivo que possibilita aos painéis fotovoltaicos girarem em busca da melhor posição para o aproveitamento da radiação solar), também seja em torno de 8% a 10% mais elevado. “Mas, se pensar em trinta anos, com o tempo, como a manutenção é mais barata, chegará no final mais ou menos no preço”, sustenta o executivo.

Atualmente, ainda verificando uma grande expansão, a geração solar registra uma potência instalada no País de cerca de 25 mil MW, o que representa 11,6% da matriz elétrica do Brasil. Desse total, em torno de 17,2 mil MW é de geração distribuída e 7,8 mil MW de produção centralizada (usinas de grande porte que abastecem o sistema elétrico interligado nacional).