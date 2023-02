Terreno e prédios do Centro Universitário Metodista IPA irão a leilão em março

Está marcado para o dia 7 de março o leilão para venda do terreno e das construções do Centro Universitário Metodista (IPA), em Porto Alegre. O edital foi publicado nesta segunda-feira, e o certame tem lance inicial de R$ 109.007.556,00. A venda integra o Plano de Recuperação Fiscal do Grupo Metodista, e será de apenas prédios considerados ociosos.

A instituição está em processo de recuperação fiscal desde abril de 2021. A assembleia de credores ocorreu em novembro do ano passado, e a homologação efetivada se deu em dezembro. Apesar da crise financeira, a universidade segue funcionando na Capital.

No leilão, que será em modalidade híbrida, será vendida uma área de 46,6 mil metros quadrados, dos quais 31 mil metros quadrados poderão ser utilizados. A área restante seguirá a cargo da Associação da Igreja Metodista, que manterá as atividades educacionais.

O certame será realizado na modalidade stalking horse, em que o comprador pode demonstrar interesse antes do arremate. Informações preliminares dão conta de que o grupo Cyrela já teria apresentado proposta de compra, e, pelas regras do certame, fica com a preferência de compra.

Questionada pela reportagem, a instituição afirmou que "a venda de uma parte da área do IPA faz parte de um processo de reestruturação que tem como finalidade a manutenção da Educação Metodista. Lembrando que as atividades educacionais do IPA ocorrerão na área que não faz parte do negócio, conforme croqui divulgado no edital".