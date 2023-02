Rua Coberta de Capão da Canoa será lançada para interessados no sábado

Será lançada no próximo sábado, dia 18 de fevereiro, para comerciantes e investidores do setor de Gastronomia, a Rua Coberta de Capão da Canoa, que fica no térreo do empreendimento Life, instalado na avenida Paraguassu, nº 1.781. Na ocasião, interessados em abrir uma unidade no local conhecerão detalhes do projeto.

Quem está por trás da iniciativa é o empresário Lindomar dos Santos, que empreende há mais de 40 anos no Litoral Norte e em Gramado. Ele é, inclusive, um dos sócios participantes do Snowland, na Serra.

Após o fechamento de três grandes hotéis no Litoral nos últimos anos, o Hotel Riograndense, o Hotel Atlântida e o Hotel Xangri-lá, Lindomar percebeu que faltava uma opção para quem busca estadia. Recentemente, o Airbnb também divulgou que Capão da Canoa é a oitava cidade mais procurada do mundo para aluguéis.

Esses fatos corroboraram para o Life, um empreendimento que mistura residencial e comércio. São 140 apartamentos no total, sendo que 100 serão vendidos e 40 ficarão para locação. Um carro também poderá ser usado pelos hóspedes, que pagarão por quilômetro rodado.

A Rua Coberta é para resolver, também, a questão da gastronomia. “Optamos por fazer o mall para ter essa questão terceirizada, aberta ao público e que vai atender os apartamentos”, descreve Lindomar. O aporte no complexo, que soma 14 lojas e sete quiosques, foi de R$ 45 milhões.

As lojas devem começar a funcionar no segundo semestre, enquanto a conclusão do edifício está prevista até o fim do ano. O empreendimento conta com garagem para as duas operações. Um palco deve, ainda, dar visibilidade a artistas locais. “Essa questão (de ter um espaço aberto ao público) vem dessa busca por algo diferenciado”, ressalta o empresário.