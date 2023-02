Cônsul israelense defende o fortalecimento de parcerias entre Brasil e Israel

A relação comercial entre Brasil e Israel em 2022 resultou em uma soma de US$ 2,8 bilhões, um aumento expressivo em relação ao US$ 1,7 bilhão registrado no ano anterior. Os dados foram apresentados pela cônsul para assuntos econômicos e chefe da missão de Israel em São Paulo, Yarden Yiftach, que, nesta quinta-feira (9), participou da reunião-almoço do Lide RS que tratou do tema "As oportunidades de negócio entre Brasil e Israel".

Durante o encontro com empresários gaúchos de diverso setores, principalmente de inovação e tecnologia, a cônsul israelense apresentou algumas alternativas adotadas por Israel para minimizar a escassez de água no país, assunto de interesse ao Rio Grande do Sul que sofre com as consequências da estiagem.

Segundo ela, é importante fornecer tecnologia israelense para o Brasil e também ajudar as empresas brasileiras a encontrar tecnologia em Israel. "É importante fazer essa conexão com o Lide RS exatamente para aprender mais sobre o Rio Grande do Sul e suas potencialidades", ressaltou. Yarden Yiftach integra a equipe do o Ministério da Economia de Israel. A cônsul destacou a importância do acordo de livre comércio entre Brasil e Israel ao afirmar que o setor agrícola representou a maior parte das exportações (fertilizantes) e importações (soja e feijão). Segundo o presidente do Lide RS, Eduardo Fernandez, está sendo organizada, junto ao governo estadual, uma comitiva para viajar a Israel, em outubro, durante a realização da Agritech, feira de tecnologia no agronegócio. Com a falta de chuvas que causa efeitos negativos no Rio Grande do Sul, o conhecimento de Israel na irrigação foi um dos principais temas da reunião do Lide RS.

A cônsul afirmou que entendia o cenário do Estado com os efeitos da estiagem, pois 50% da área demográfica de Israel é deserta. Yarden Yiftach considera fundamental a colaboração entre os países para compartilhar o conhecimento adquirido pelo seu país com relação a irrigação. Segundo ela, o investimento em tecnologia é essencial para aprender a "fazer mais com menos". O presidente do Lide RS, Eduardo Fernandez, disse que Israel é um país referência no mundo na questão da inovação. "O papel do LIDE RS é estimular, cada vez mais, essa relação bilateral entre Brasil e Israel, com foco no desenvolvimento do Estado", acrescentou. Durante a reunião-almoço, também foram debatidos temas como o uso de tecnologias por Israel em áreas como cibersegurança, energias limpas, comunicação, setor automotivo e saúde.

O consulado de Israel no Brasil já confirmou presença na segunda edição do South Summit, que acontecerá entre 29 e 31 de março no Cais do Porto, em Porto Alegre. Segundo Yarden Yifcht, sete empresas israelenses farão parte da feira. "Podemos trabalhar para fomentar e aproximar a participação das nossas empresas, discutirmos acordos bilaterais de inovação e propiciar um capital de negócios entre os dois países”, afirmou a cônsul. O governo do Estado realizou uma missão em Israel em novembro do ano passado para conhecer novas tecnologias que buscam a sustentabilidade ambiental produtiva, além de pesquisas em culturas agrícolas e irrigação. Israel é reconhecido por suas técnicas avançadas e inovações em agrotecnologia, aperfeiçoadas devido à necessidade em superar a escassez de recursos naturais.