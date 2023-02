Presidente de Conselho da Marcopolo se diz otimista com apoio do governo ao transporte coletivo

Mauro Bellini, presidente do Conselho de Administração da fabricante de ônibus Marcopolo, de Caxias do Sul, se diz otimista com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o executivo, o empresariado está em compasso de espera, mas já há motivos para comemorar.

“O governo apoia a questão do transporte coletivo, e a gente se insere neste contexto. Estamos na expectativa de ver o que vai acontecer. É muito cedo ainda para fazer uma análise da ação governamental”, afirmou, na tarde desta quinta-feira (9), antes de participar do Fórum O Rio Grande Pujante, promovido pela Rede Pampa na sede da Saba, em Atlântida, que contou com a participação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do vice, Gabriel Souza, além de diversos outros políticos.

Bellini acredita que 2023 será um ano positivo. “Estamos vindo da recuperação do ciclo da pandemia, onde fomos um dos mais afetados, já que o pessoal não podia andar de ônibus. Agora nossos clientes começaram a usar a frota parada e já estão voltando às compras”, revela.

A Marcopolo mantém seu ritmo de investimento e, por ser uma das maiores empresas do Brasil, “quer ajudar a desenvolver mais ainda o Rio Grande e o País”, conforme comenta Bellini.

No mesmo evento, o vice-governador, Gabriel Souza, lembrou que Eduardo Leite busca reverter as perdas de receita do Estado resultantes de decisões do Congresso Nacional, como a mudança de arrecadação do ICMS. “Não existe em nenhum manual de gestão pública a possibilidade de fazer planejamento com falta de previsibilidade. O Congresso decidiu baixar a carga tributária com o imposto alheio”, criticou.