Assinada ordem de serviço para ponte entre o RS e a Argentina

Parte do Plano de 100 Dias de ações prioritárias em rodovias e ferrovias e anunciadas pelo presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, no mês passado, as obras da ponte ligando Brasil e Argentina, entre as cidades de Porto Xavier (Brasil) e San Javier (Argentina) estão mais próximas de virar realidade.

A assinatura da ordem de serviço nesta quarta-feira (8), por meio do Ministério dos Transportes e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), garante a elaboração dos projetos da ponte Internacional e, na sequência, a construção do empreendimento.

Com 950 metros de extensão, a ponte que ligará o município gaúcho de 10 mil habitantes à cidade irmã argentina passará sobre o Rio Uruguai e tem investimento previsto em R$ 220 milhões. Os serviços serão iniciados após a aprovação dos projetos e a obra inclui, também, os acessos em ambas as margens do rio. A ponte deverá ser concluída em três anos (2026). A travessia de caminhões e veículos entre as cidades de Porto Xavier e San Javier é realizada atualmente por balsa.

“Esta obra é fundamental para garantir a integração, aumentar o intercâmbio cultural e turístico e gerar empregos nos dois países”, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho. Com esta nova ligação, a expectativa é viabilizar uma nova rota comercial do Mercosul, integrando e promovendo o transporte de cargas entre o Brasil e a Argentina, incluindo, ainda, o Paraguai.

Para o prefeito de Porto Xavier, Gilberto Menin, a ponte internacional é de extrema importância para a economia gaúcha e brasileira em função da importação de produtos de países como o Chile, a Argentina e o Paraguai. "São 15 mil caminhões que passam por ano pela região, por Santa Rosa e por Santo Ângelo. Importamos cebola e milho da Argentina. Além disso, são abatidos 7 mil suínos que são exportados para China e tudo passa por Porto Xavier", destaca. O prefeito informa que após a assinatura da ordem de serviço terá início o processo de licenciamento ambiental e as indenizações no lado brasileiro - a prefeitura estima indenizar 30 moradias, além de áreas que não tem construção Já o prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, afirma que a construção da ponte sobre o rio Ibicuí é uma grande conquista para a comunidade, não só para Uruguaiana e Itaqui, mas para o País, que tem no ingresso e passagem de mercadoria pelas rodovias da região uma contribuição bastante grande para a economia brasileira.

No valor destinado ao empreendimento estão incluídos: a elaboração dos projetos básicos e executivo de engenharia; gestão e execução de todas as etapas e ações necessárias, bem como cumprimento de todas as obrigações e condicionantes, requeridas no processo de licenciamento ambiental; apoio aos serviços de desapropriação, remoção e reassentamento; execução das obras da ponte internacional, acessos nas duas margens e infraestrutura dos complexos integrados de fronteira (Aduana), na rodovia BR-392/RS.

O Plano de 100 Dias terá cerca de R 1,7 bilhão para retomar e intensificar obras, preparar rodovias para o período de chuvas, garantir o escoamento da safra agrícola e diminuir o número de acidentes graves em todo o país. Além da ponte internacional, existem outros 12 empreendimentos previstos para o Rio Grande do Sul, entre entregas e início de obras e lançamento de editais de licitação.

Ao mesmo tempo, o governo federal retomou a manutenção, a recuperação e a conservação frequente de cerca de 1,4 mil quilômetros de rodovias federais que cortam o Rio Grande do Sul. Neste ano, o aporte de R 181,8 milhões previstos no Orçamento do Ministério dos Transportes, via emenda constitucional do Bolsa Família, possibilitou a retomada de contratos de manutenção em rodovias de oito regiões do estado. O trabalho é realizado pelas equipes do DNIT.