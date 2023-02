Pandemia impactou o mercado imobiliário, afirma economista do Secovi

Com a pandemia, o ano de 2020 foi cheio de incertezas e bastante difícil para o mercado de locações. O ano de 2021, por sua vez, surpreendeu o setor imobiliário positivamente e teve elevações inclusive, em relação a 2019. A avaliação foi realizada pela economista-chefe do Secovi/RS Lucineli Martins, que, nesta quarta-feira (8), participou da divulgação do Panorama do Mercado Imobiliário 2022 e do Mapa do emprego do Setor Imobiliário.

Segundo ela, em relação a 2021, a redução dos imóveis residenciais alugados foi de 2%. Porém, a economista ressalta que nem todos os tipos residenciais tiveram queda. A modalidade JK, por exemplo, vem em franca recuperação (cresceu 26,24% em relação a 2021), mas ainda está 8,12% abaixo do ritmo de locações do tipo em 2019. "Apesar da queda em relação ao ano passado, se compararmos a 2020, ano de fechamento de muitas atividades, 2022 reforça que o setor vem mostrando um recuperação continuada, tendo crescido 28,47% (sendo residenciais com 27,84% e comerciais com 40,39%) em relação ao grande impacto sofrido no início da pandemia", ressaltou.

Quanto aos imóveis comerciais, houve uma redução de 4,64% em relação a 2021 na quantidade total, porém, as salas/conjuntos apresentaram resultado positivo de 2,75%. Segundo Lucineli Martins, a pandemia impactou o mercado de locação o que resultou em desemprego e no fechamento de imóveis comerciais.

No mês de dezembro de 2022, segundo o cadastro do Sistema Secovi/RS, foi verificado que o segmento de atividade imobiliária compreendia 7.374 empresas, numa área de abrangência de 412 municípios do Rio Grande do Sul. Desse total, 33,29% das empresas estão em Porto Alegre e as demais, no interior do Estado. As empresas cadastradas atuavam na comercialização e locação de imóveis, e ainda, assessoravam 17.665 dos aproximadamente 30.011 condomínios catalogados em sua área de atuação. Em Porto Alegre, o bairro Petrópolis é onde se concentra a maior quantidade de condomínios em Porto Alegre, seguido do Centro Histórico, Rio Branco, Menino Deus, Santana e Auxiliadora.

A economista disse que em 2022, houve uma leve redução na quantidade de imóveis alugados em Porto Alegre em relação ao ano anterior, mas, a quantidade dos residenciais ainda supera os anos de 2019 e 2020. A estimativa do Secovi é que se alugaram 13.866 imóveis em 2022, dos quais 85,32% eram residenciais e 13,48% eram comerciais. Os tipos residenciais mais alugados em 2022 foram os apartamentos de 1 a 3 dormitórios e os JKs, que na sua totalidade, representam quase 79% dos residenciais. Os tipos comerciais mais alugados foram as lojas e salas/conjuntos que correspondem a 88%. Em média, 7,25% dos imóveis disponíveis foram alugados por mês. O Centro Histórico foi o bairro que mais se destacou nas locações, tanto de imóveis comerciais quanto residenciais.

A situação da moradia em Porto Alegre, atualizada para o ano de 2022, registrou a existência de 510.696 domicílios particulares permanentes, dos quais 85.740 ou 16,8% são de domicílios alugados. Utilizando a média de 2,37 moradores por domicílio alugado do Censo 2010, estima-se que 203.433 moradores de Porto Alegre residam na condição de inquilinos (14,5%).

O Secovi analisou que, aproximadamente 13,8% da população da Capital reside em aglomerados subnormais, estima-se que esse número seria equivalente a 193.693 moradores, os quais estariam distribuídos em 56.231 domicílios. Por esse critério, em 2022, a média dos moradores residentes em aglomerados subnormais seria de aproximadamente 3,44 por domicílio, continuando acima da média de 2,75 moradores por domicílio formal, verificada para a cidade no Censo 2010. A população residente na Região Metropolitana de Porto Alegre, segundo os dados do Censo 2022 divulgado pelo IBGE é composta de 4.116.494 pessoas.