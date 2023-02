Arlanxeo lança nova linha de produção de polibutadieno no Polo de Triunfo

A empresa Arlanxeo, líder mundial em elastômeros de desempenho, anunciou hoje a abertura de uma nova linha de produção de polibutadieno (BR) de 65 mil toneladas por ano no Brasil, localizada no Polo Petroquímico de Triunfo. "A Arlanxeo continua a investir em mercados de alto crescimento, e nossa nova linha de produção de polibutadieno reflete nossa confiança no Brasil e no mercado latino-americano mais amplo", ressalta o CEO da companhia, Donald Chen.