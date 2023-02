Ernani Polo aposta na desburocratização de processos para atrair novos investimentos ao RS

Recém-empossado como secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo sustenta que o Estado pode melhorar a atração de investimento focando na desburocratização e simplificação dos processos para dar mais celeridade aos empreendimentos propostos. Ele adianta que o papel de articulação da pasta se dará com os mais diversos setores da economia gaúcha, como agronegócio, turismo, inovação, infraestrutura, entre outros.

Polo ressalta que a queda de arrecadação do Rio Grande do Sul (a Lei Complementar 194 alterou as regras sobre a tributação de ICMS nos estados) pode ser superada com crescimento econômico. “E aí, mais ainda, esse papel de desburocratizar, de simplificar, de criar um ambiente mais fértil possível para o empreendedor aqui no Estado é fundamental”, reitera.

Conforme o secretário, um dos pontos que serão trabalhados é melhorar o ambiente de competitividade do Estado. “Isso vai fazer com que a gente possa atrair mais investimentos”, frisa. Polo comenta que uma das ideias é buscar através dos bancos de fomento, BRDE e Badesul, criar linhas de financiamento para que os empreendedores possam efetivar os seus negócios ou ampliar as suas atividades e prospectar novos mercados. “Assim vamos abrir relações comerciais e com isso potencializar a nossa produção interna, isso vai gerar desenvolvimento econômico para o Rio Grande do Sul”, diz o secretário.

Ele enfatiza que, além da manutenção dos empreendimentos já estabelecidos no Estado, é importante a atração de novas iniciativas, desde que não sejam atividades predatórias que desestabilizem operações locais já constituídas. “Principalmente na área da inovação podemos crescer muito, porque é um mercado aberto, em que a cada dia surgem novidades e nós temos aqui, através das universidades, dos parques tecnológicos, um grande potencial para atrair esses investimentos”, afirma o dirigente.

Sobre o Fundopem, um dos principais mecanismos de incentivo fiscal do Rio Grande do Sul, em 2022 o benefício foi concedido a projetos que totalizaram aproximadamente R$ 1,74 bilhão em investimentos. Quanto à perspectiva para o desempenho em 2023, o secretário resume a meta: “o máximo possível”.