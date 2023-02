Ernani Polo toma posse como secretário de Desenvolvimento Econômico

O novo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, tomou posse do cargo nesta segunda-feira (6), substituindo Joel Maraschin. A solenidade iniciou às 18h55min, no Auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre. O evento contou com a presença do governador Eduardo Leite, de diversos polÍticos e representantes de entidades empresariais e da iniciativa privada.

Polo foi secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação (na gestão de José Ivo Sartori), deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa.

Na solenidade, Polo elogiou o trabalho já realizado pela equipe da pasta e manifestou otimismo pelo que está por vir. "É uma secretaria muito semelhante ao setor agropecuário em que se planta e se pode colher os frutos em outro período", enfatizou. Ele acrescentou que a secretaria de Desenvolvimento é transversal e dialoga com todas as áreas do governo. Polo também agradeceu aos seus colegas do partido progressista (PP). O secretário adiantou que uma das suas metas é identificar as vocações regionais do Estado e abrir mercados em todos os setores.

Apesar da cerimônia de posse ter sido celebrada apenas agora, mais de 30 dias após a sua nomeação, na semana passada Polo já estava cumprindo agendas pela pasta. O secretário esteve em Curitiba, participando de eventos com as agências Invest Paraná e Invest Minas. Entre as pautas da missão estava a meta de aproximar e integrar o Estado com os empreendedores, buscando estruturar no Rio Grande do Sul uma organização para fortalecer mais a atração por investimentos e focar com mais força na abertura de novos mercados, potencializando dessa forma a produção gaúcha. Paraná e Minas Gerais já possuem essa estrutura definida.

"A intenção é fomentar o ecossistema empreendedor de desenvolvimento econômico no território gaúcho, que envolva todas as áreas com o objetivo de atração de investimentos e promoção dos produtos com o propósito de abrir novos mercados", afirmou Polo.

O governador Eduardo Leite chamou a atenção para o trabalho que a secretaria vem fazendo para desburocratizar processos. Ele comentou ainda que não é possível fazer tudo que se planeja em um governo apenas. "Mas, vamos buscar fazer o melhor", disse.