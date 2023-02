Ordem de serviço para construção de ponte que ligará o RS à cidade argentina será assinada pelo Dnit

Com um investimento previsto de R$ 221 milhões, a ordem de serviço da ponte que ligará Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, à cidade San Javier, na Argentina, será assinada nesta terça-feira (7) pela superintendência regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A garantia é do prefeito de Porto Xavier, Gilberto Menin, ao informar que os trabalhos da ponte internacional entre Porto Xavier e San Javier deverão iniciar entre os meses de outubro e novembro deste ano.

Segundo Menin, o investimento na estrutura no lado brasileiro por parte do governo federal será de R$ 221 milhões. Com extensão de mais de mil metros, a ponte deverá ser concluída em três anos (2026). A travessia de caminhões e veículos entre as cidades de Porto Xavier e San Javier é realizada atualmente por balsa.

Segundo Menin, a ponte internacional é de extrema importância para a economia gaúcha e brasileira em função da importação de produtos de países como o Chile, a Argentina e o Paraguai. "São 15 mil caminhões que passam por ano pela região, por Santa Rosa e por Santo Ângelo. Importamos cebola e milho da Argentina. Além disso, são abatidos 7 mil suínos que são exportados para China e tudo passa por Porto Xavier", destaca.

A travessia dos veículos é feita através de uma balsa que funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30min. No sábado, o horário de funcionamento do transporte é reduzido e no domingo não é realizado o serviço. A ponte que será construída sobre o rio Uruguai vai transformar a economia da região onde vivem mais de 10,5 mil habitantes porque haverá um estímulo maior ao turismo. Os argentinos utilizam o serviço de balsa para chegar ao Estado tendo como destino final às praias do Litoral gaúcho e catarinense.

O prefeito informa que após a assinatura da ordem de serviço terá início o processo de licenciamento ambiental e as indenizações no lado brasileiro - a prefeitura estima indenizar 30 moradias, além de áreas que não tem construção. Segundo Menin, a importância da ponte para a região missioneira pode ser medida no aumento de mais de 30% tanto na exportação de grãos, quanto no turismo. "Com a ponte, estamos prevendo a construção de pousadas no município principalmente em função da pesca do Dourado que atrai muita gente para a região", ressalta.

A segunda ordem de serviço assinada pelo Dnit/RS será referente à construção da ponte sobre o rio Ibicuí. A obra contará com um investimento do governo federal no valor de R$ 118 milhões. A atual ponte de ferro tem 133 anos e o estado de conservação tem prejudicado o transporte de cargas entre os países do Mercosul.

O prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, afirma que a construção da ponte sobre o rio Ibicuí é uma grande conquista para a comunidade, não só para Uruguaiana e Itaqui, mas para o País, que tem no ingresso e passagem de mercadoria pelas rodovias da região uma contribuição bastante grande para a economia brasileira.