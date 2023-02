Modelo Vidros investe em nova sede

Com o objetivo de se tornar a maior beneficiadora de vidros do Sul do país, a Modelo Vidros, de Garibaldi, prepara para 2023 um importante marco em sua história. Desde o ano passado, a nova sede da marca está sendo construída em um espaço de 23.000m², espaço três vezes maior do que o atual. A mudança deve ter início no segundo semestre, com estimativa de conclusão total para o final de 2023.

Com a nova sede, a capacidade produtiva da Modelo Vidros irá dobrar. O projeto de construção e mudança teve um investimento geral de cerca de R$ 40 milhões. Questões ligadas à sustentabilidade, como o reaproveitamento de 100% da água utilizada nos processos fabris, também estão contempladas. “Sempre buscamos investir em inovação e qualidade. Então, esse novo espaço vem justamente com a proposta de conseguirmos oferecer as melhores soluções para os clientes”, destaca o diretor Leonir Nicaretta.

Na esteira do crescimento em espaço físico virá também o aumento no quadro de funcionários. Para a nova sede, está programada a abertura de 100 novas vagas de trabalho. “A nova fábrica contará com maquinários modernos e inovadores. Será a única do Brasil capaz de processar um vidro jumbo (placas de vidro com grandes dimensões) de forma automatizada. A fábrica contará com uma linha de produção totalmente pensada na qualidade do produto e no bem-estar do trabalhador”, detalha.

O diretor relata que o aumento de demanda registrado durante a pandemia foi um dos principais fatores de influência na decisão de construir uma nova fábrica. “O comportamento do consumidor mudou nesse período. Por estar mais em casa, as pessoas perceberam que precisavam reformar ou até mesmo construir um espaço melhor para bem-estar e conforto. Nesse movimento, a Modelo ganhou mercado e, para continuar atendendo os clientes tradicionais com excelência e também atender a demanda de novos, foi necessário pensar nessa expansão”, reforça. A nova sede está em construção na Rodovia Rota do Sol, km 89,2, distante quatro quilômetros da atual sede.

A Modelo Vidros, que tem equipe de 150 profissionais, atua no ramo de beneficiamento de vidros para a construção civil. Os produtos e as soluções são fornecidos para empreendimentos em todo o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Em 2023, completa 29 anos de história.