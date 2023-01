Agergs mantém multa de quase R$ 30 milhões à CEEE Grupo Equatorial

Na tarde desta terça-feira (31), o Conselho Superior da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) negou provimento ao recurso interposto pela CEEE Grupo Equatorial, mantendo a decisão da gerência de energia elétrica do órgão regulador de aplicar as penalidades de advertência e multa no valor de cerca de R$ 29,3 milhões. A penalidade é referente ao Auto de Infração nº 0002/2022-AGERGS–SFE, ocorrido em março de 2022.