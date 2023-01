Sindha tem agenda de atividades intensas para 2023

Após as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19 nos últimos dois anos, o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) vê 2023 como um período de retomada dos setores que representa. Apenas em fevereiro, estão programados sete cursos de qualificação.

A informação foi divulgada pela equipe de comunicação do sindicato na tarde desta segunda-feira (30) durante visita ao Jornal do Comércio. Ariadne Kerber Horn, responsável pela Comunicação e Marketing, e Daniela Goulart, assessora de Comunicação, foram recebidas pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero. Elas ressaltam que a entidade quer fortalecer seu relacionamento com o segmento empresarial.

“O sindicato não serve apenas para negociações coletivas. Oferecemos estrutura jurídica, contábil, plano de saúde. É um local para o negócio ter apoio e até gerar vantagens financeiras”, ressalta Ariadne.

Um dos serviços oferecidos pelo Sindha é o apoio no recrutamento de funcionários para vagas, o que representa economia para os pequenos empreendedores. Trata-se de uma espécie de terceirização do departamento de Recursos Humanos, sem custo nenhum aos associados.

O atual presidente do Sindha, que assumiu o cargo em 2022, é o empresário Paulo Geremia, dono da rede Di Paolo. Ele representa o sindicato, por quatro anos, ao lado da vice Carla Tellini, do Grupo Press. A sede fica na Barros Cassal, nº 180, no bairro Floresta, na Capital, onde há salas, um auditório, cozinha experimental e laboratórios para preparar profissionais.

No momento, o Sindha trabalha, também, para alinhar informações relacionadas ao acordo com o sindicato dos empregados sobre o dissídio. É a primeira vez, inclusive, que o reajuste ocorrerá no início do ano, o que é visto como positivo pelo empresariado, já que facilita o planejamento financeiro.