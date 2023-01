Moradores da Serra ganham desconto de até 80% no Parque Terra Mágica Florybal

O Parque Terra Mágica Florybal, em Canela, está oferecendo até 80% de desconto no ingresso para moradores de 31 cidades da Serra gaúcha. A iniciativa faz parte da campanha do Ingresso Solidário, que arrecada cerca de 200 toneladas de alimentos por ano. Para ter direito ao desconto, é preciso doar 2kg de alimentos, que dão direito a um cupom que baixa o ingresso de R$ 160,00 para apenas R$ 30,00 por pessoa.

A doação é feita diretamente em uma das 71 entidades cadastradas. No dia da visita é necessário apresentar o cupom, o RG e um comprovante de residência da mesma cidade em que foi realizada a doação. Há um limite de cinco cupons por família, mas o uso pode ser em qualquer dia, inclusive finais de semana, até o dia 31 de março.

“A campanha é um incentivo para que as pessoas conheçam e se envolvam com as entidades da sua cidade. Ao doar o alimento, a pessoa conhece o trabalho e se conecta com sua própria comunidade”, ressalta o diretor da Terra Mágica Florybal, Tiago Cardoso.

O parque temático fica na Estrada do Caracol, em uma área de 69 mil metros quadrados e 2,5 km de trilha em meio à mata nativa. São 43 atrações em diversos cenários, como o Território dos Dinossauros, com réplicas de animais que se movem e emitem sons, Espaço da Fé, Casa dos Magos, Jardim das Fadas e uma mini fazenda de cacau. No caminho, o visitante pode aproveitar dezenas de brinquedos como o pterodáctilo, passear no Dino Móvel ou assistir a um filme 7D, entre outras atrações.

Confira as cidades que participam da promoção:

Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canela, Canoas, Caxias do Sul, Dois Irmãos, Esteio, Feliz, Gramado, Gravataí, Igrejinha, Itaqui, Ivoti, Montenegro, Nova Hartz, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, Osório, Parobé, Porto Alegre, Santa Maria, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Sapucaia do Sul, Taquara, Teutônia, Três Coroas e Viamão. Quem mora nas cidades vizinhas dessas, também pode doar e obter o desconto. A lista das entidades está no site do parque.