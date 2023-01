Fórum gaúcho discute perspectivas econômicas para 2023

Fórum econômico reuniu governo gaúcho e setor privado para discutir perspectivas econômicas em 2023. O evento, na sede regional da Câmara Americana de Comércio (Amcham Porto Alegre) na sexta-feira (27), focou diversos segmentos para falar sobre o futuro econômico do Brasil, perspectivas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), gastos fiscais do governo e taxas de juros para 2023.

O encontro contou com a presença do secretário adjunto da Fazenda do Rio Grande do Sul, Itanielson Dantas Silveira, do economista-chefe da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Antônio da Luz, da economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo, do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado Joel Maraschin e do secretário adjunto da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, Mario de Lima.

“Este evento é importante para entendermos o mercado e as perspectivas e traduzir para a realidade das empresas. Podemos perceber algumas tendências importantes, inovação vem como algo muito forte, inteligência artificial e bases de dados vem transformando o mercado, tudo isso se apresenta como motivo para que nós possamos auxiliar os nossos associados a construírem suas pontes para o futuro”, comentou Marcelo Borges, diretor Executivo Amcham Brasil.

Subsídios apresentados pelos economistas devem ajudar nas decisões das empresas, diz Amcham