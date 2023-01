Agergs irá analisar contratos de suprimento de gás natural da Sulgás

A sessão extraordinária do Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), marcada para esta sexta-feira (27), às 10h, avaliará contratos de fornecimento de gás natural para a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás). Conforme informações obtidas com o órgão regulador, os acordos de suprimento foram firmados pela distribuidora gaúcha com as empresas Galp Energia Brasil e com a Petrobras.