Feira lança novidades e prevê alta de 5% em exportações de insumos de calçados

O setor de componentes para calçados projeta crescer 5% nas exportações em 2023. "Precisamos mostrar ao mundo o potencial da indústria", disse o superintendente da Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), Silvana Dilly, nesta terça-feira (24), na abertura da 27ª edição do Inspiramais no Centro de Eventos da Fiergs.

A mostra tem 150 expositores que apresentam cerca de mil materiais e insumos usados na produção de calçados, confecções, móveis e bijuterias. A expectativa é que sete mil visitantes passem pelo Centro de Eventos até esta quarta-feira (25) quando se encerra o evento. A visitação vai das 10h às 18h.

"As expectativas são positivas, estamos percebendo uma ótima movimentação neste início de evento”, avaliou Silvana.

O Inspiramais deste ano tem parceria da Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho (Animaseg), que realiza o projeto comprador com produtores de calçados de segurança, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senar), um dos principais institutos formadores de mão de obra.

A superintendente ressaltou ainda o bom momento das exportações de componentes verificado em 2022. "Entre janeiro e outubro, o fluxo externo somou mais de US$ 350 milhões na venda de componentes para países da América Latina e Europa", destacou ela. Entre os dez maiores compradores, seis são da América Latina.

Mostra de produtos para fabricação de produtos atrai público de diversos segmentos da indústria. Fotos: Luiza Prado/JC

O presidente da Assintecal, Gerson Berwanger, informou que o evento deste ano tem a presença de 31 compradores da América Latina e de outros países como Portugal, Espanha México e Rússia que participam de rodadas de negócios com fornecedores de materiais do mercado brasileiro.

"Estamos internacionalizando cada vez mais o Inspiramais. Existem duas palavras que estamos trabalhando forte: a cooperação e sustentabilidade", destacou Berwanger. Uma das novidades da edição de 2023 é a presença de fabricantes de calçados de segurança nas rodadas de negócios com fornecedores de componentes.

O evento terá ainda a participação das câmaras das indústrias de calçados da Argentina, do México e da Espanha. Segundo Silvana, o setor precisa se aproximar cada vez mais destes organismos que representam o segmentos em outros países.

Silvana defendeu que a indústria do Brasil se aproxime dos mesmos segmentos em outros países

"A proposta é fazer com que os nossos associados exportem. Temos de proporcionar estes encontros para estabelecer e fortalecer as parcerias", acrescentou a dirigente.

Nas próximas edições do evento, a direção da Assintecal pretende seguir e reforçar a presença dos parceiros internacionais.

A presença dos 31 compradores internacionais foi viabilizada por meio do By Brasil Components, Machinery and Chemicals, programa de apoio aos exportadores do setor mantido pela associação em parceria com a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

"A palavra de ordem desta edição, mais uma vez, é sustentabilidade. A cada edição que passa percebemos mais produtos sustentáveis sendo lançados. É uma demanda crescente da indústria", comentou o presidente da Assintecal.

Materiais mostrados no salão estarão em coleções de diversos produtos finais nos próximos seis meses

Na abertura da feira na manhã desta terça-feira, os corredores ficaram lotados com visitantes e caravanas de estudantes querendo saber das novidades no segmento.

No estande da BM Strass, de Franca, em São Paulo, que trabalha com correntes, tiras, mantas e malhas, a movimentação de clientes foi intensa. Em duas horas, a coordenadora de vendas da marca, Taísa Branquinho, informou que mais de 100 pessoas já haviam passado pelo local.

Na Soares Materiais, de São João Batista, emSanta Catarina, o público foi em busca de informações sobre materiais sintéticos para calçados e bolsas.

O coordenador do Núcleo de Pesquisa e Design da Assintecal, Walter Rodrigues, destacou a relevância do salão como lançador de materiais inovadores e em consonância com o desejo dos consumidores do Brasil e do mundo.

“Sempre digo que moda é 50% inspiração e 50% negócios. Aqui, vemos a junção de ambos. Os visitantes certamente poderão conferir produtos inovadores e que trazem, na sua criação, a capacidade do design brasileiro”, disse o estilista, que coordena as pesquisas que dão origem aos materiais que são apresentados no salão e que estarão nas coleções de calçados, bolsas, acessórios, vestuários, móveis e bijuterias durante os próximos seis meses.