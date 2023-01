Caxias do Sul organiza terceira edição do Mind7 Startup

O Mind7 Startup 2023 está agendado para os dias 8 e 9 de fevereiro, de forma presencial, na Villa Basílico, em Caxias do Sul, reunindo conteúdos e um ambiente de conexões e negócios para startups, empresas, investidores, empreendedores, gestores de todas as áreas e a comunidade da Serra Gaúcha. Surgido em 2019, por iniciativa da associação Acelera Serra, o festival de inovação e empreendedorismo chega à terceira edição como um agente de transformação e mudança de mentalidade, com o propósito de expandir as visões e conhecimentos dos participantes. Em paralelo às palestras, ocorrerá uma feira de negócios com a participação de startups, aceleradoras, empresas, ventures e fundos de investimentos de todo o Brasil.

Sem fins lucrativos, o Mind7 é promovido e organizado por voluntários da associação Acelera Serra, que se dedica a promover o empreendedorismo local e o fortalecimento do ecossistema da Serra Gaúcha. A primeira edição do evento reuniu mais de 2,7 mil visitantes em um verdadeiro “big bang de novas ideias”. Em 2021, ainda com as restrições da pandemia, o convite foi para gerar “conexões reais e transformar ideias em revoluções”. Para 2023, o Mind7 propõe o conceito “Inovação, adaptação e conexão”.

A curadoria de conteúdo da edição de 2023 está sob responsabilidade da Acelera Serra e parceiros, que anunciam como palestrantes e keynotes já confirmados nomes de destaque nacional e até internacional. Entre elas, Carolina Nucci (Weme), Felipe Diesel (Yours Bank), Francis Aquino (mentora de startups e programas de aceleração), Gabriela Augusto (Transcendemos Consultoria), Larissa Cruz (Mercado Livre) e Marcos Batista (Inova360 e Batalha das Startups da Record News). Rafael Yamane, coordenador-geral do Acelera Serra, reforça que o Mind7 contribui para o ecossistema de empreendedorismo e inovação do Rio Grande do Sul como o evento da Serra Gaúcha que conecta startups com investidores, inovadores e formuladores de políticas na região.

Mais informações em https://2023.mind7startup.com.br/ e https://clico.link/instagram/mind7startup. Inscrições em https://bit.ly/3QP7GTe.