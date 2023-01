Superintendência do Cade aprova aquisição da Corsan pela Parsan e Sanco

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição de até a totalidade do capital social da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) pela Parsan e Saneamento Consultoria (Sanco), empresas detidas por Aegea, FIPs Perfin e FIP Kinea. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23).

A operação, descreve o parecer do Cade, "se insere no contexto de leilão realizado em 20.12.2022 pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul para a desestatização da Corsan, nos termos do Edital de Leilão nº 01/2022, publicado do Diário Oficial do Estado em 28.11.2022, no qual o Consórcio Aegea - formado por Parsan e Sanco - sagrou-se vencedor".