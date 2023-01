Prova do concurso do Banrisul ocorre neste domingo

A prova do concurso público do Banrisul para o cargo de escriturário ocorrerá neste domingo (22). O candidato deverá consultar previamente o local que será aplicado o seu exame no site da Fundação Cesgranrio, além de revisar informações importantes previstas no edital.

O concorrente deverá chegar ao local com uma hora de antecedência munido do cartão de confirmação da inscrição e documento de identificação válido, com foto, além de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

As provas terão duração de 4h30min e serão aplicadas nas cidades de Canoas, Caxias do Sul, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo e São Leopoldo.