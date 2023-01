Vinícola jovem amplia atividades com 'happy hour de verão' em Garibaldi

Subir à serra gaúcha, especialmente ao Vale dos Vinhedos, região que compreende as cidades de Bento Gonçalves e Garibaldi, para conhecer as tradicionais vinícolas do Rio Grande do Sul já é um passeio consagrado entre os turistas. A novidade é que, para se somar ao roteiro, mas com a proposta de trazer uma experiência diferenciada, a vinícola Tenuta Foppa e Ambrosi começa, neste verão, a oferecer um 'happy hour' com horário estendido no Borguetto, em Garibaldi.

O "rolê" será das 17h até as 21h, de terça-feira à domingo, e o cardápio inclui vinhos e espumantes especiais com tábuas de frios e pratos, com receitas pensadas pela Tubuna Cultura Gastronômica. Grupos que desejarem fazer degustação para acompanhar o processo criativo da elaboração do vinho podem agendar direto com os sócios, e jantares exclusivos também são servidos no local.

A Tenuta é uma vinícola jovem, que nasceu há seis anos fruto do sonho dos dois sócios enólogos: Lucas Foppa e Ricardo Ambrosi, ambos com 26 anos. Eles, que não são de famílias ligadas ao negócio, trabalharam em famosas vinícolas da região da Serra, como a Salton, antes de viajarem aos Estados Unidos para estudar e planejar a fabricação de vinhos próprios. "Começamos fazendo uma garrafa no porão de casa. Para não dizer que nossos pais não ajudaram, nos deram algo em torno de R$ 700,00 para comprarmos uvas", conta o sócio Lucas.

No primeiro ano da Tenuta, foram fabricadas 300 garrafas, hoje são 60 mil, incluindo a venda para outros estados, exportação e uma sociedade nos Estados Unidos, na região de Nappa Valley, onde a vinícola brasileira também produz seus vinhos para a linha Brazillian Collection. A proposta é desenvolver rótulos únicos, que podem ser experimentados no local – uma casa de pedra aconchegante, construída há 120 anos e restaurada para receber o espaço gourmet, a vinícola e a armazenagem de garrafas – e em restaurantes parceiros. "Escolhemos por não ter vinho de combate. Nossos rótulos são conhecidos pela qualidade na produção", ressalta o sócio Lucas.

Entre os 20 rótulos, os visitantes podem desfrutar desde espumantes Brut Rosé e Brut Bianco, da linha Vitticio (gavinha, em italiano), até o vinho tinto Merlot mais refinado, chamado de Goat The First, com maturação de 19 meses em barricas especiais e uvas de Pinheiro Machado. Esse rótulo está esgotado e só pode ser provado e comprado na Tenuta. O valor da garrafa é de R$ 1 mil.

Outros destaques são a linha Insólito e a Cultura. "A Insólito é o consenso completo entre o meu gosto e o do Lucas. É o vinho em que nossos paladares se encontram", pondera Ricardo. Já a linha Cultura presta uma homenagem aos principais países que contribuíram para a história dos vinhos no mundo, como França, Uruguai, Argentina, Estados Unidos e Itália. Nos rótulos há ilustrações de símbolos desses lugares, como a bicicleta no caso da França. "Os franceses têm a bike quase como uma extensão do corpo deles. E para nós eles são referência em Chardonnay. Então, fizemos a homenagem", conta Lucas.

Sem vinhedos, a dupla de jovens empreendedores quer provar que tomar vinho em um momento descontraído com os amigos (inclusive na companhia de pets) pode ser um grande passeio. "Queremos abrir nossa vinícola e mostrar que é possível beber vinho de forma descomplicada", destaca Lucas. A capacidade do local é de 80 pessoas entre ambiente interno, 'deck' e 'garden'. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (54) 992639978.