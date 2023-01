Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após perdas em Wall Street

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira (19), à medida que investidores se mostraram mais cautelosos após Wall Street sofrer na quarta-feira (18), a maior queda diária do ano.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei caiu 1,44%, a 26.405,23 pontos, revertendo parte do salto do pregão anterior, quando foi favorecido pela decisão do Banco do Japão (BoJ) de deixar sua política monetária inalterada. Já em Hong Kong, o Hang Seng teve leve perda de 0,12%, a 21.650,98 pontos.

Na China continental, por outro lado, os mercados tiveram ganhos moderados, sustentados pelo otimismo com a recuperação do gigante asiático após a abrupta reversão da política de "covid zero", no mês passado. O Xangai Composto subiu 0,49%, a 3.240,28 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,67%, a 2.112,10 pontos.

O sul-coreano Kospi também ficou no azul, com alta de 0,51% em Seul, a 2.380,34 pontos, revertendo perdas de mais cedo no pregão. Em Taiwan, um feriado manteve a bolsa local fechada pelo segundo dia seguido.

O comportamento misto na Ásia veio após as bolsas de Nova York caírem entre 1,2% e 1,8% na quarta, registrando as maiores perdas em um único dia desde o início de 2023, em meio a temores renovados sobre a possibilidade de recessão nos EUA.

Na Oceania, a bolsa australiana começou negativa, influenciada por Wall Street, mas acabou se recuperando. O S&P/ASX 200 avançou 0,57% em Sydney, a 7.435,30 pontos, atingindo o maior patamar em nove meses. Com informações da Dow Jones Newswires.