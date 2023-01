Novo presidente da Federasul destaca aumento de mulheres na entidade

O novo presidente da Federasul, Rodrigo Costa, destaca o aumento do número de mulheres na entidade. Seu mandato, que iniciou no dia 1 de janeiro, conta com 30% de diretoras do sexo feminino.

E a diversidade se espalha pelas iniciativas ligadas à federação. Antes de Simone Leite, esposa de Costa, assumir a presidência da Federasul, em 2016, eram apenas duas mulheres à frente das associações. Hoje, são 42 presidentes, entre os 180 grupos.

“Nos desafiamos a buscar mulheres com talento e perfil de liderança associativa”, revelou durante visita ao Jornal do Comércio na tarde desta quarta-feira (18), onde foi recebido pelo presidente do JC, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações, Giovanni Tumelero.

Durante o encontro, Costa, cuja família trabalha com agronegócio em uma fazenda em Pedro Osório há 150 anos, também analisou questões governamentais estaduais e nacionais. Ele disse que não se pode deixar que a classe política tome decisões pela classe produtiva.

Sobre o governo de Eduardo Leite (PSDB) no Rio Grande do Sul, ele é otimista. “Leite entregou resultado inimagináveis, é habilidoso politicamente”, elogiou, embora tenha citado divergências em alguns assuntos, como em relação a impostos e ao lockdown durante a pandemia.

Já sobre à administração de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no governo federal, ele chama de imprevisível. “Torcemos para que o País vá bem. Mas, quando vai para o lado que discordamos, devemos alertar”, ressaltou, citando as notas divulgadas recentemente pela entidade.

Costa lembra que empreendedores ficaram com cicatrizes de governos anteriores do PT, e teme pela replicação das mesmas ideias. Por outro lado, acredita que tenha ocorrido um amadurecimento da sociedade como um todo. “Hoje as pessoas sabem que hospitais e escolas são mais importantes que estádios de futebol”, compara.

A Federasul trabalha em três eixos: melhoria do ambiente para quem produz; desenvolvimento para empresários (com a promoção de eventos como o Tá na Mesa); e colaboração de uma melhor qualidade de vida à sociedade, incentivando ações de educação pública e segurança. “Um cenário em que vemos nossos filhos querendo ir embora do Estado ou do Brasil não nos serve”, expõe.

Costa orgulha-se, ainda, da diversidade de segmentos em que a Federasul se engaja. Sua missão é dar continuidade aos projetos de Simone e do mais recente presidente, Anderson Trautman Cardoso.