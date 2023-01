Bolsas da Europa fecham mistas, com desaceleração de inflação na região

Os mercados acionários da Europa fecharam mistos nesta quarta-feira (18), após dados confirmarem a desaceleração da inflação ao consumidor (CPI) na zona do euro e no Reino Unido. Investidores reagiram também a declarações de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE), que reforçaram compromisso em subir juros para conter a alta de preços.

Em Londres, o FTSE 100, caiu 0,26%, a 7.830,70 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, seguiu o movimento e fechou em baixa de 0,03%, a 15.181,80 pontos. O CAC 40, em Paris, avançou 0,09%, a 7.083,39 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,27%, a 26.052,39 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,39%, a 8.925,50 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 cedeu 0,50%, a 5.968,13 pontos. As cotações são preliminares.

Nesta quarta, as taxas anuais do CPI do Reino Unido e da zona do euro apresentaram desaceleração, em linha com a previsão analistas consultados pelo The Wall Street Journal. A desaceleração é um driver importante para os dirigentes do BCE e do BoE, que afirmaram em diversas ocasiões que a política monetária é guiada pela inflação.

Entretanto, segundo a Oxford Economics, com os preços do núcleo do CPI da zona do euro ainda elevados, a previsão é de mais duas altas de 50 pontos-base antes de uma pausa no ciclo de altas. A visão vai de acordo com a fala do membro do conselho do BCE François Villeroy de Galhau, que destacou, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, que é preciso "manter o curso na luta contra a inflação" e que "provavelmente" a taxa na zona do euro deve atingir seu pico neste primeiro semestre.

Já para a Capital Economics, em relação ao CPI do Reino Unido, os preços seguiram elevados no país, de forma que a previsão é de mais altas de juros por parte do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês). Segundo análise da CMC Markets, a inflação "grudenta" do país foi o motivo do FTSE 100 ter fechado em baixa hoje.

Por outro lado, segundo mesma análise da CMC Markets, as ações de empresas do setor de commodities estão liderando os ganhos, com os preços do cobre subindo para seus níveis mais altos desde junho do ano passado, puxando empresas como Glencore (mais de 4%), Antofagasta (mais de 3%) e Anglo American (mais de 2,5%). Também no setor de commodities, a Polymetal saltou mais de 7%. Todas são da Bolsa de Londres.

Também ficaram no radar de investidores perspectivas de recessão da Europa. Em Davos, o comissário de Assuntos Econômicos da União Europeia, Paolo Gentiloni, afirmou à Reuters que a Europa poderá evitar uma recessão com "contração limitada".