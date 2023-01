Serra gaúcha é o destino mais recomendado pelos brasileiros para tomar vinho nas férias

O Rio Grande do Sul é o principal destino dos brasileiros nas viagens em que uma taça de vinho não pode faltar no roteiro. Um levantamento feito pelo Booking, plataforma de reserva de hospedagens, mostra que as cidades da Serra gaúcha são as mais recomendadas quando se busca um lugar para relaxar e tomar um bom vinho nas férias. Na lista do top 10 feita pelo Booking, a região Sul se sobressai na preferência dos viajantes, seguida da região Sudeste e com um representante nordestino no ranking.

Bento Gonçalves, conhecida como a capital nacional do vinho, lidera a lista de preferência dos viajantes brasileiros. Com diversas atrações voltadas para o enoturismo e para o turismo rural, os roteiros na cidade incluem visita às vinícolas do Vale dos Vinhedos, que inclui de pequenas a grandes propriedades.

Em segundo lugar na pesquisa aparece Gramado, que conta com uma Rota do Vinho para que os viajantes conheçam as vinícolas da área rural, entendam sobre o processo de produção e façam uma degustação dos rótulos que têm produção local.

Caxias do Sul, sede da Festa da Uva, vem na sexta posição. Na cidade, é possível visitar vinícolas pequenas e familiares, que oferecem experiências relacionadas ao cultivo da uva, como participar da colheita da fruta e entender o processo de fabricação de vinhos e sucos.

E, fechando a participação gaúcha no ranking, na 8ª posição, desponta Canela. Nas vinícolas do município os visitantes podem experimentar a bebida e sucos, fazer um piquenique com direito a espumante e conhecer os parreirais.

Além disso, todas as cidades oferecem farta gastronomia típica e são conhecidas pelas belezas naturais, parques temáticos e diversas opções de lazer.

Gramado realiza Vindima a partir de 9 de fevereiro

A prefeitura de Gramado lançou no ano passado a Vindima, evento que reúne os melhores vinhos e sucos produzidos pelas vinícolas do interior do município. Durante a Vindima, que neste ano ocorre de 9 de fevereiro a 5 de março, é possível visitar propriedades rurais e fazer degustação sensorial, além de participar da colheita e pisa das uvas.

A Vindima ocorre na Vila do Vinho, espaço espacial montado junto a Praça das Etnias.