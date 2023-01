Governo federal suspende processo de liquidação da Ceitec

O governo federal decidiu suspender o processo de liquidação da Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec). Além disso, a União pretende convidar o governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, além de entidades gaúchas, para contribuir nas definições sobre a reformulação e o fortalecimento da empresa. A decisão foi comunicada pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, ao vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, durante uma reunião na quarta-feira passada (11), em Brasília. Na segunda-feira (16), em uma rede social, o deputado federal Elvino Bohn Gass, vice-líder do governo Lula no Congresso Nacional, informou que "estava decidido: @LulaOficial reverterá a liquidação da Ceitec, única fábrica de semicondutores da América Latina, sediada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bolsonaro estava acabando com essa empresa pública essencial e estratégica".

Em nota, a Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT) informou que "a reversão da liquidação da Ceitec está em avaliação pelo governo do Estado". "Como a área de semicondutores é estratégica para o Rio Grande do Sul, há discussões em torno do tema, mas é necessário aguardar os próximos passos por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação." A SICT foi comunicada a respeito da decisão da União na semana passada, quando o diretor de Ambientes de Inovação, Everaldo Daronco, viajou a Brasília com o vice-governador Gabriel Souza e fez o convite oficial ao South Summit Brazil para a ministra, na sede do ministério.

Criada em novembro de 2008, durante o segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a empresa foi colocada em processo de liquidação pelo governo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em dezembro de 2020. No entanto, o processo foi interrompido por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) em setembro de 2021. A reversão do processo foi colocada como uma das demandas da equipe de transição do governo Lula para a área de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Ceitec é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) que atua no segmento de semicondutores desenvolvendo soluções para identificação automática (RFID e smartcards) e para aplicações específicas. A empresa, localizada na Estrada João de Oliveira Remião, na zona Leste de Porto Alegre, projeta, fabrica e comercializa circuitos integrados para diferentes aplicações.

O presidente da Associação dos Colaboradores da Ceitec (Acceitec), Sílvio Luís dos Reis Santos Júnior, ressaltou que a reversão da liquidação é uma luta dos funcionários que ainda permanecem vinculados à estatal. Porém, ele destaca que a categoria tem a preocupação sobre o futuro da empresa, para que ela não “caia em problemas recorrentes do passado” . "Hoje somos 67 funcionários de carreira, e a empresa não está em produção. Para a retomada, há necessidade de investimentos em pessoal, infraestrutura e equipamentos de produção que estão parcialmente parados devido à liquidação e os baixos investimentos recebidos após 2014”, ressaltou.

Antes do anúncio da liquidação pelo governo Jair Bolsonaro, eram 180 concursados na empresa. Segundo o ministério, o quadro técnico da Ceitec é composto por mestres, doutores e especialistas. O investimento na Ceitec foi de mais de R$ 800 milhões ao longo dos anos, segundo o governo federal. A empresa fatura cerca de R$ 15 milhões, e tem um orçamento por ano de R$ 86 milhões.