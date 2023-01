Nova diretoria do Sebrae-RS é empossada na Capital

Manter o equilíbrio do orçamento e equiparar os projetos dos três setores – comércio e serviços, indústria e agronegócios – é o principal objetivo do novo presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado (Sebrae-RS), Luiz Carlos Bohn, empossado nesta terça-feira (17), em cerimônia realizada na sede da entidade, em Porto Alegre. Também foi oficialmente declarada na gestão 2023-2026 a diretoria executiva, com os reeleitos André Vanoni de Godoy (diretor-superintendente), Ayrton Pinto Ramos (diretor técnico) e Marco Aurélio Paradeda (diretor de administração e finanças).

Com um orçamento de R$ 330 milhões para 2023, o novo gestor afirma que trabalhará com foco em quatro principais eixos. “O primeiro será melhorar o ambiente de negócios por meio de políticas públicas que fomentem o crescimento da economia local. O segundo será estimular o empreendedor, elevar a produtividade e a participação do mercado com educação. Em terceiro, promover a inovação e a digitalização com foco nos resultado econômico. E, por fim, ampliar acesso ao crédito.”

Bohn substitui Gilberto Porcello Petry, presidente da Fiergs que ocupava o cargo desde 2019. Um dos grandes desafios da sua gestão foi auxiliar os empreendedores durante o período mais intenso pandemia. Neste sentido, o Sebrae-RS buscou adaptar diversos serviços e criar novos produtos para ajudar emergencialmente os negócios. Por consequência, houve uma maior presença no ambiente digital, alcançando os 497 municípios gaúchos.

Outro destaque, na opinião de Petry, foi o resgate da Mercopar, promovida em conjunto com a Fiergs, que contou com mudanças no período para a consolidação do evento como uma feira de inovação social. Em 2019, foram 7 mil visitantes e cerca de R$ 65 milhões de negócios gerados. A edição de 2022 alcançou 35 mil participantes nas ações presenciais e virtuais e ultrapassou R$ 430 milhões de movimentação financeira em negócios. “O resultado dos participantes impressionou, em pesquisa, 93% se propõe a participar novamente. Com isso, considero a nossa gestão bastante satisfatória”, destaca Petry.

A priorização do uso de dados nas deliberações também tem papel fundamental para o Sebrae-RS. Sendo assim, um dos legados do último quadriênio é a criação da sala de Decisão Orientada por Cultura Analítica (D.O.C.A), inaugurada na Sede Administrativa da entidade, em Porto Alegre. Voltado a times multidisciplinares, o novo espaço colaborativo opera como um ambiente tecnológico diferenciado para reuniões baseadas em uma metodologia inovadora, que une o físico e o digital.

Desenvolvida pelas áreas de Gestão Estratégica e Tecnologia da Informação do Sebrae-RS, juntamente com o Cappra Institute for Data Science, a unidade do RS passa a ser a primeira a contar com este espaço.

Paralelamente à nova diretoria executiva, o Conselho Fiscal do Sebrae-RS é composto pelos titulares: Fábio Avancini Rodrigues (Farsul), Gilberto Brocco (Fiergs) e Kalil Sehbe Neto (Badesul). E suplentes: Daniel Felipe Scherer (Banco do Brasil), Werner Kohler (Banrisul) e Adilson Chistovam (Caixa Econômica Federal).

Luiz Carlos Bohn é natural de São Sebastião do Caí e tem 76 anos. Em julho de 2022, foi conduzido pela terceira vez para a presidência do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac (gestão 2022/2026). É também o 2º vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio e ocupa o cargo de Coordenador das Câmaras Brasileiras do Comércio. Empresário e bacharel em Ciências Contábeis, desde 1967 atua na LC Bohn Contabilidade LTDA, empresa com sede em São Sebastião do Caí e filiais em Vale Real e Feliz.