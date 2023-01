Portos gaúchos registram queda de 17,77% na movimentação de cargas em 2022

A soja em grão, apesar de ter sofrido uma queda de movimentação na ordem de 56,04% em 2022 em relação ao período anterior, foi a carga mais trabalhada no ano passado no complexo rio-grandino, com 5,8 milhões de toneladas. A surpresa positiva ficou por conta do trigo, que com 3,2 milhões de toneladas transportadas verificou uma elevação de 130,09% em seu resultado.

O maior revés de resultado no ano passado, percentualmente, foi verificado no porto da capital gaúcha, que reduziu em 29,26% a movimentação, passando de cerca de 1,1 milhão de toneladas para 779 mil toneladas. Já em Pelotas, a diminuição foi de 10,77%, passando de 1,3 milhão de toneladas para 1,2 milhão de toneladas. Por sua vez, o maior porto gaúcho, o de Rio Grande, teve uma retração de 17,7%, saindo de 45,1 milhões de toneladas para 37,1 milhões de toneladas.

O presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, acrescenta que se o desempenho de 2022 for comparado ao de 2020, quando não houve um recorde de movimentação nos terminais gaúchos, os resultados são mais próximos. “Apesar de uma movimentação menor (no ano passado em relação a 2021), é possível considerar como um ano positivo com muitas ações e investimentos realizados, destacando a efetivação da mudança (da gestão) de autarquia para empresa pública”, aponta o dirigente.

Afetados pela estiagem que impactou a agricultura do Rio Grande do Sul, os portos do Estado (Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre) registraram uma redução na movimentação de cargas na ordem de 17,77% em 2022. Os três complexos somados trabalharam com cerca de 39,1 milhões de toneladas no ano passado, contra aproximadamente 47,6 milhões de toneladas em 2021.

Complexo rio-grandino amplia e conclui dragagem

Uma das ações começadas em novembro de 2021 no porto de Rio Grande e finalizadas na semana passada deste ano foi a sua dragagem de manutenção. O contrato inicial do trabalho, firmado com o consórcio formado pelas empresas Jan De Nul e Van Oord, previa um investimento de R$ 84 milhões para atender ao volume estimado que precisava ser retirado (cerca de 2 milhões de metros cúbicos de sedimentos). No entanto, o diretor de Infraestrutura da Portos RS, Lucas Meurer Cardoso, informa que um levantamento hidrográfico constatou que seria indicado tirar uma quantidade maior de materiais e foi feito o aditamento do acordo para mais 850 mil metros cúbicos. Assim, o custo da dragagem também aumentou, passando para R$ 104 milhões.

“Um acréscimo de 24% no financeiro e de 42% no volume, o que mostrou que economicamente era mais viável (fazer o aditamento do contrato)”, ressalta Cardoso. Foram usadas duas dragas para terminar os serviços. O diretor da Porto RS diz que ainda estão sendo aguardados os resultados das batimetrias (medições) finais para atestar em quanto ficaram as profundidades dos calados no canal interno e no porto público. A meta é que esses locais fiquem, respectivamente, com pelo menos 15 metros e 9,45 metros de calado.

Cardoso adianta que no segundo semestre deste ano o porto de Rio Grande deverá passar por uma nova dragagem. Ele salienta também que está sendo trabalhada com o governo federal a possibilidade de estabelecer o regime de concessão para a realização de dragagens permanentes no complexo.