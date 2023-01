Aeroporto de Porto Alegre é 19º mais pontual do mundo, aponta pesquisa

Os dois aeroportos administrados pela Fraport Brasil estão no ranking de mais pontuais da América Latina e do Mundo, segundo a OAG, fornecedora líder de informações, inteligência e análises digitais de voos para aeroportos, companhias aéreas e empresas de tecnologia de viagens. O Fortaleza Airport (Aeroporto Internacional Pinto Martins) ficou em 1º lugar no ranking de aeroporto mais pontuais da América Latina e entrou na 8ª posição da disputa mundial.

Já o Porto Alegre Airport (Aeroporto Internacional Salgado Filho) conquistou o 6º lugar na América Latina e entrou no top 20 global, como o 19º colocado dos aeroportos mais pontuais do mundo. O estudo Punctuality League 2023 é realizado pela OAG e analisa dados de voo do ano inteiro - de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. O objetivo é classificar o desempenho das companhias aéreas e aeroportos que têm no mínimo 2,5 milhões de assentos de partida por ano. A previsão de janeiro é de 3.993 voos e 564 mil pessoas embarcando e desembarcando no aeroporto de Fortaleza. Em Porto Alegre, está previsto um tráfego aéreo de 5.079 voos neste mês e 690 mil passageiros.

O Aeroporto Internacional Salgado Filho passou em 2018 para a administração da Fraport, que assumiu as operações em decorrência do processo de concessões do governo federal. A empresa alemã realizou investimentos, estimados em R$ 600 milhões. A Fraport administra 30 aeroportos em todo o Mundo. No Brasil, além de Porto Alegre, também venceu a concessão em Fortaleza. A outorga pelo aeroporto gaúcho foi de R$ 382 milhões, com concessão por 25 anos, prorrogáveis por mais cinco anos. No programa de investimentos obrigatórios estavam a expansão do terminal para 36 mil metros quadrados, extensão da pista por pelo menos 920 metros, implementação de novos sistemas automáticos de gerenciamento de bagagens e de controle de segurança e 14 pontes de embarque de aeronaves e respectivos pátios.