Mercado de implementos rodoviários recua 5%

O desempenho de emplacamentos de implementos rodoviários no ano passado consolidou a recuperação do setor. De janeiro a dezembro foram entregues 154.744 unidades, o segundo melhor resultado em cinco anos. “Pelo segundo ano consecutivo, o setor se posicionou em um patamar de negócios acima das 150 mil unidades, o que indica consolidação da atividade”, explicou José Carlos Spricigo, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir).

Em 2021, a indústria entregou 162.674 implementos rodoviários ao mercado. “A diferença de menos de 5% de um exercício para o outro é pequena demais para se considerar como queda”, pondera Spricigo. Avalia que em 2022 ocorreram diversos fatores que se refletiram no resultado e que terão influência sobre o desempenho deste ano.

Um deles foi a entrada no mercado do 4º eixo, que acabou por ser opção ao bitrem conforme a necessidade dos operadores. “Por isso, o menor número de produtos vendidos não significou necessariamente queda nos negócios”, explica o presidente da Anfir.

Outro fator foi a Fenatran. As 50 empresas do setor presentes ao evento realizaram negócios da ordem de R$ 3,5 bilhões, os quais serão concluídos ao longo dos próximos meses. “As entregas das vendas na Fenatran começam na feira e seguem pelo ano seguinte. Isso altera positivamente o resultado de desempenho”, completa Spricigo.

O mercado de reboques e semirreboques encerrou o ano passado com 83.143 unidades comercializadas, recuo de 8% sobre os 12 meses anteriores. Dentre os 15 modelos da categoria de veículos rebocados, nove apresentaram alta. Implementos para o transporte de toras tiveram avanço de 49%, para perto de 3,9 mil unidades. Silos apresentaram desempenho similar, de 45%, mas com apenas 424 vendas. Principal produto do segmento, a basculante ficou limitada a incremento de 1,5%, com pouco mais de 25,1 mil emplacamentos. Os baús carga geral apresentaram o pior desempenho, queda de 46%, com 5.658 unidades.

No segmento de carroceria sobre chassis, o resultado de 2022 ficou próximo ao do exercício anterior, com queda de 1% e venda de 71,6 mil produtos. Dos sete modelos, quatro apresentaram alta, com destaque para a basculante, com 44%, e venda de 10.940 unidades. O produto líder, baú de alumínio/frigorificado, recuou 16%, com 25.570 entregas. O pior resultado, recuo de 9,5%, foi apurado no graneleiro/carga seca, com 16,1 mil unidades.

Emplacamentos ano a ano

2022: 154.744

2021: 162.674

2020: 121.879

2019: 120.962

2018: 90.193