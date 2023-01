Varejo aposta nos benefícios do Pix Saque e Pix Troco

"Tanto o Pix Troco quanto o Pix Saque são facilidades que podem gerar benefícios para os estabelecimentos comerciais e para os consumidores. O serviço pode representar uma nova fonte de renda ao estabelecimento comercial. Já os consumidores ganham mais uma opção de uso da ferramenta de pagamento instantâneo". A avaliação é do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL/RS), Vitor Augusto Koch, ao explicar que os empreendimentos recebem uma tarifa que varia de R$ 0,25 a R$ 0,95 por transação, dependendo da negociação com a sua instituição de relacionamento.

Segundo Koch, além disso, com as duas modalidades (Pix Saque e Pix Troco), os estabelecimentos comerciais viram pontos de conveniência, onde as pessoas podem sacar dinheiro. "Esse fluxo pode trazer para dentro dos pontos de venda novos potenciais clientes que passam a consumir o seu produto ou serviço principal depois de conhecê-lo por uma necessidade primeira de um saque, por exemplo", ressaltou. Para o presidente da FCDL/RS, essa mesma função de conveniência não apenas atrai, como também fideliza os potenciais clientes ao oferecer um benefício dois em um, e, portanto, disponibilizar um atendimento diferenciado.

Já o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL/POA), Irio Piva, afirmou que ser conveniado com o Pix Saque e Pix Troco tem potencial de atrair um novo fluxo de consumidores para dentro dos estabelecimentos comerciais. "Estamos vivendo um momento muito digital, no qual as lojas apresentam variações de movimento e todas as formas de aproximar pessoas são válidas", comentou. De acordo com Piva, quanto mais clientes circulando, maiores as chances para o comerciante mostrar bons produtos e estabelecer bons relacionamentos, consequentemente aumentando as vendas.

Para o presidente da Fecomércio/RS, Luiz Carlos Bohn, alternativas que facilitam e simplificam as transações de pagamento sempre são bem-vindas, como foi a caso do Pix. "As modalidades do Pix Saque e Pix Troco possibilitaram o acesso ao saque de dinheiro em espécie em outros estabelecimentos, não apenas aqueles da rede bancária com a qual o consumidor tem relação", destacou.

Conforme Bohn, a facilitação tem ocorrido, sobretudo para o Pix Saque, contando com adesão por parte de loterias e caixas eletrônicos. Por outro lado, segundo o dirigente da Fecomércio/RS, a disponibilidade dessas opções por parte dos estabelecimentos comerciais, além do tempo de maturação e percepção da demanda desses serviços pelo público, tem de ser entendido diante da lógica de que essa decisão, de adesão voluntária, passa necessariamente por uma ponderação entre os potenciais benefícios e os custos associados às adaptações de sistema e de operações necessárias, aspectos que variam conforme a realidade e a escala de cada negócio.

Pix Saque

O Pix Saque permite que os clientes de qualquer instituição participante do sistema realizem saque em um dos pontos que oferecem o serviço. Estabelecimentos comerciais, redes de caixas eletrônicos compartilhados e participantes do Pix, por meio de seus serviços de autoatendimento próprios, podem ofertar o serviço. Para ter acesso aos recursos em espécie, o cliente fará um Pix para o agente de saque, em dinâmica similar à de um Pix normal, a partir da leitura de um QR Code ou a partir do aplicativo do prestador do serviço.

Pix Troco

No Pix Troco, a dinâmica é praticamente idêntica. A diferença é que o saque de recursos em espécie pode ser feito durante o pagamento de uma compra ao estabelecimento. Nesse caso, o Pix é feito pelo valor total, ou seja, da compra mais o saque. No extrato do cliente aparecerá o valor correspondente ao saque e à compra.

Limite

O limite máximo das transações do Pix Saque e do Pix Troco é de R$ 500,00 durante o dia, e de R$ 100,00 no período noturno (das 20h às 6h). Segundo o Banco Central, há liberdade para que os ofertantes dos novos produtos do Pix trabalhem com limites inferiores a esses valores caso considerem mais adequado.