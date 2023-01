Zoneamento eólico da Lagoa dos Patos deve ser concluído neste ano

Depois da audiência pública promovida no ano passado pelo governo gaúcho para discutir a possibilidade de concessão de áreas na Lagoa dos Patos para a instalação de parques eólicos, o próximo passo é a elaboração do zoneamento ambiental sobre o tema. A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann, adianta que esse trabalho deverá ser concluído ainda em 2023.

A dirigente lembra que o Rio Grande do Sul já conta com um zoneamento eólico que reúne informações sobre o potencial de geração através dessa fonte de energia em algumas regiões do Estado, apontando também as fragilidades ambientais desses locais. “Não sei por que a lagoa (dos Patos) não estava mapeada”, salienta Marjorie.

A partir do zoneamento, explica ela, será possível elaborar os processos de licenciamentos ambientais e identificar as áreas prioritárias para a instalação dos aerogeradores. O governo vai avaliar ainda se a própria Sema irá executar os estudos a respeito da Lagoa dos Patos ou se será contratada uma empresa para realizar a tarefa.

A secretária enfatiza que o objetivo não é permitir que todo o espaço seja disponibilizado para a geração de energia eólica e sim apenas alguns locais. “Quando tivermos os estudos da viabilidade e da sensibilidade ambiental, aí que a gente parte para um próximo momento que seria o licenciamento dessas áreas”, reforça. Ou seja, somente quando concluído o zoneamento eólico da Lagoa dos Patos os projetos de usinas poderiam conseguir a licença ambiental para sua implantação.

“Não há um atropelo no processo do uso da lagoa, há sim o reconhecimento que existe potencial eólico ali, mas com toda a cautela ambiental a gente vai estudar as possibilidades dentro do âmbito da parte técnica”, afirma Marjorie. A dirigente terminou 2022 como secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, durante a gestão do ex-governador Ranolfo Vieira Júnior, e retomou a titularidade da pasta no atual mandato de Eduardo Leite.

Entre as metas da Sema e do governo, Marjorie cita que neste ano serão focados esforços para produzir um plano de descarbonização das cadeias produtivas do Rio Grande do Sul. Ela enfatiza que será feita uma análise por setor econômico e a ideia é levar o documento à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28) para compartilhar a experiência desenvolvida no Rio Grande do Sul. O encontro será realizado em Dubai, nos Emirados Árabes, entre novembro e dezembro deste ano.

A dirigente detalha que se trata de um mapeamento das atividades produtivas, desde a obtenção da matéria-prima até chegar ao produto final, avaliando em que procedimentos há emissões de gases que provocam o efeito estufa e a possibilidade de reduzi-las. “Entendemos que a indústria avançou nesse sentido para cumprir suas metas de certificação, porém precisamos dar condições disso ocorrer nas outras cadeias”, comenta. Marjorie exemplifica que no segmento da agricultura esse acompanhamento será feito desde a semente até a disponibilização do produto no mercado. A proposta é que o Estado seja um norteador das estratégias para contribuir com a descarbonização.

Ainda serão trabalhados temas como a diversificação das energias renováveis e a possibilidade da inserção de uma nova fonte energética, como é o caso do hidrogênio verde. Nesse sentido, em fevereiro deverá ser divulgado estudo contratado com a consultoria McKinsey & Company para mapear o potencial desse combustível no Rio Grande do Sul. Antes disso, em janeiro, será lançado um edital para selecionar projetos na área de biogás que poderão ter os juros dos financiamentos amparados pelo programa Avançar na Sustentabilidade do governo gaúcho.

Dentro da agenda de gestão de recursos hídricos, a intenção é desenvolver iniciativas a curto, médio e longo prazo para a questão hídrica. “Não temos como evitar a estiagem, mas podemos sentir menos se conseguirmos investir em reservação, principalmente, e reutilização (da água)”, argumenta a secretária.

No segmento de carvão, Marjorie adianta que será feito um estudo sobre a Companhia Riograndense de Mineração (CRM) para verificar as opções futuras para a estatal quanto a sua viabilidade econômica, ambiental e social, seja através da privatização ou de outra forma. Esse trabalho deverá ser iniciado ainda neste ano e ainda não foi definido se será uma ação interna ou será contratada uma consultoria.