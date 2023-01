Semana inicia com mais de 6 mil vagas de trabalho nas agências FGTAS/Sine no RS

As Agências FGTAS/Sine oferecem 6.199 oportunidades de trabalho no Rio Grande do Sul a partir de segunda-feira (9). Desse total, 5.242 são permanentes e 957, temporárias.

Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades, presencialmente, na Agência FGTAS/Sine mais próxima devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto. Na oportunidade serão cadastrados no sistema e, aqueles que possuírem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas, receberão carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos. A relação de endereços das unidades está disponível no site: https://fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

O interessado também pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Do total de 6.199 oportunidades permanentes abertas no Estado, 73% não exigem experiência e 26% também não exigem escolaridade. As ocupações com os maiores números de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (739), vendedor de comércio varejista (299), motorista de caminhão (210), auxiliar nos serviços de alimentação (172), operador de caixa (150), pedreiro (140) e servente de obras (130)

As Agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades abertas no RS são: Erechim (326), Garibaldi (226), Passo Fundo (197), Santa Maria (173) e Caxias do Sul (172).

Entre os setores econômicos, 31,1% das oportunidades na semana pertencem a indústria; 29,41%, ao serviço; 24%, ao comércio; 12.74%, à construção e 2,75%, à agropecuária. Com relação à escolaridade, 28,41% das oportunidades exigem Ensino Fundamental completo e 26,15% Ensino Médio completo. A remuneração das oportunidades, 37,73%, de 2 a 3 salários-mínimos e 31,86% varia de 1,5 a 2 salários-mínimos.

Vagas temporárias

Do total de 957 vagas temporárias abertas no RS, 80% não exigem experiência e 36,26% exigem Ensino Fundamental Completo. Com relação ao setor econômico, 52,25% das vagas pertencem ao setor de serviços e 15,67%, ao comércio. A remuneração de 57,26%, de 2 a 3 salários mínimos e 29,05% das oportunidades varia de 1,5 a 2 salários-mínimos.

Já as Agências FGTAS/Sine com os maiores números de vagas abertas são Capão da Canoa (272), Vacaria (121), Santa Cruz do Sul (101), Rio pardo (100) e Candiota (83).

As ocupações com as maiores quantidades de vagas disponíveis são: alimentador de linha de produção (207), atendente de lojas e mercados (87), embalador a mão (72), recreador (70), trabalhador no cultivo de arvores frutíferas (59) e trabalhador volante na agricultura (42).

Vagas em Porto Alegre e Região Metropolitana

Na Capital e Região Metropolitana, há 1.301 vagas disponíveis. Do total das oportunidades 54% não exigem experiência, 16% também não exigem escolaridade e 40,44% são vagas do setor de serviços.

As funções com as maiores quantidades de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (122), sapateiro (61), motorista de caminhão (59), servente de obras (59), pedreiro (55) e operador de telemarketing ativo e receptivo (35).

As Agências com maior número de vagas são: São Leopoldo (131), Porto alegre (121), Eldorado do Sul (110), Igrejinha (105) e Taquara (100).

Litoral

As Agências FGTAS/Sine do litoral tem 627 vagas abertas. Das oportunidades, 314 são permanentes e 313 temporárias.

Com relação a experiência 93% das vagas temporárias não exigem experiência, 52%, Fundamental completo e 58% a remuneração é de 2 a 3 salários mínimo. O setor econômico de serviço compreende 56% das oportunidades temporárias ofertadas.

As agências com maior número de vagas são: Capão da Canoa (366), Torres (98), Osório (36), Tramandaí (28) e Xangri-Lá (21).

As ocupações com as maiores quantidades de vagas são: atendente de lojas e mercados (97); vendedor de comércio varejista (58); operador de caixa (52); auxiliar nos serviços de alimentação (23) e vendedor pracista (16).