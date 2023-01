Ministro recua e diz que manutenção de saque-aniversário do FGTS será debatida

Agência Estado

O novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou na rede social Twitter na quinta-feira (5), que a manutenção ou não do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) "será objeto de amplo debate junto ao Conselho Curador do FGTS e com as centrais sindicais". A postagem foi feita um dia após o ministro levantar a possibilidade de extinguir a modalidade.