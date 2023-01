Estátua do Cristo Protetor em Encantado terá elevador a partir de março

O Cristo Protetor, na cidade de Encantado, distante 139 km de Porto Alegre, terá uma novidade a partir de março deste ano: a instalação de um elevador. A estrutura vai permitir que os visitantes acessem o coração de Jesus Cristo e possam contemplar, de uma altura de 33 metros, a vista do Vale do Taquari e do rio Taquari, que banha a região, e em dias com boa nitidez até os morros de Bento Gonçalves.

Segundo Rafael Santana, integrante do Conselho da Associação Amigos do Cristo Protetor de Encantado (AACPE), a estátua já recebeu turistas da Alemanha e da Argentina, além de visitantes de outros estados brasileiros que estavam em férias nas cidades de Gramado e Bento Gonçalves. Foram mais de 130 mil turistas brasileiros e estrangeiros vindos de 40 países no período de maio de 2021 a 30 dezembro de 2022.

Santana projeta que as obras deverão estar concluídas em dezembro de 2023. Os trabalhos no Cristo Protetor de Encantado começaram em julho de 2019 mas, em função da pandemia da Covid-19, tiveram que ser paralisados em março de 2020, sendo retomadas em setembro do mesmo ano.

A estátua de 37 metros de altura ficou pronta em abril de 2022. No local, ainda falta concluir o entorno do monumento do Cristo, os banheiros, o mirante, a capela, as rampas de acesso e os espaços do setor de alimentação. O local terá ainda vagas de estacionamento.

O integrante do conselho informou que ainda não existe um sistema de bilheteria no local. "A gente solicita uma doação no valor de R$ 30,00 por pessoa e permitimos o acesso do público ao complexo do Cristo. Os recursos financeiros são utilizados para a conclusão da obra", acrescentou.

A visitação do público é realizada nos sábados, domingos e feriados das 9h às 17h. De segunda a sexta-feira, não há visitação ao Cristo Protetor em função da realização das obras.

O Cristo Protetor de Encantado tem 37 metros de altura - maior que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que possui 33 metros de altura, e da estátua da Polônia, que também tem 33 metros de altura. No entanto, o maior Cristo do Mundo é o da Polônia, construído com um pedestal de 19 metros, o que totaliza um monumento de 52 metros de altura. O Cristo de Encantado tem pedestal de 6,5 metros, totalizando 43,5 metros de altura - o maior do Brasil e o segundo maior do mundo.

A obra começou a ser construída em julho de 2019, no topo do Morro das Antenas, a 436 metros de altitude acima do nível do mar. O local é considerado um dos cartões postais do município, que tem cerca de 23 mil habitantes e apresenta uma bela vista panorâmica da Lagoa da Garibaldi e do Vale do Taquari. No total, foram arrecadados R$ 4,1 milhões em doações.

O idealizador do projeto de construir o maior Cristo do Mundo foi o ex-prefeito Adroaldo Conzatti. Na época, ele se reuniu com moradores e empresários da região para encontrar formas de angariar recursos para levantar a estrutura e tornar um novo polo turístico no município. A proposta inicial era construir a imagem de um Cristo maior do que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com 38 metros de altura (incluindo o pedestal) sem a captação de verbas públicas.

Falecido em março de 2021, vítima de Covid-19, Conzatti não pôde ver a conclusão da obra. A escultura pesa cerca de 1.700 toneladas e tem o tamanho aproximado de um prédio de 14 andares. O rosto de Jesus Cristo, que levou três meses para ser esculpido, pesa seis toneladas. A estátua foi criada pelo artista plástico nordestino Genésio Gomes de Moura, conhecido como "Ceará", e seu filho Markus Moisés Rocha Moura. Na época da construção, o pai teve que se afastar do trabalho e passou a tarefa ao filho, que reside na cidade de Ouro Fino, no interior de Minas Gerais.

Dados do Cristo Protetor