Empresários estão otimistas com Alckmin na pasta da Indústria

Os setores da indústria, do comércio e de serviços do Rio Grande Sul estão otimistas com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). No entanto, as entidades esperam que o novo ministro tenha apoio e força para por em prática os seus projetos no comando do ministério. A pasta era uma antiga reivindicação dos empresários brasileiros. Durante a posse, Alckmin afirmou que a "recriação do MDIC é uma medida fundamental para o Brasil retomar o caminho do desenvolvimento”.

O presidente da Fecomércio/RS, Luiz Carlos Bohn, afirmou que o setor torce para que Alckmin como ministro represente não apenas a relação do governo federal com o setor privado, mas também um cuidado maior com quem gera emprego e renda no Brasil. "E, nesse sentido, me refiro, principalmente ao comércio de bens, serviços e turismo, que concentra a maior parcela do Produto Interno Bruto (PIB) e dos empregos no País", ressaltou. Já o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL/POA), Irio Piva, afirmou que o "Brasil precisa ser reindustrializado e ter como ministro Geraldo Alckmin no Desenvolvimento, Indústria e Comércio é uma demonstração de que isto pode acontecer. "Conhecimento e experiência ele tem, vamos ver se terá apoio e força para tornar esta necessidade em realidade", ressaltou.

Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL/RS), Vitor Augusto Koch, a expectativa é de que se simplifique o sistema tributário e se estabeleçam ações que proporcionem competitividade às empresas. "Competitividade especialmente para as micro e pequenas empresas, que nos limites da lei geral, encontram dificuldades na transposição de regime", explicou. O diretor regional da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Régis Haubert, disse que a expectativa do setor é de uma política industrial de fomento do setor industrial que vem ano a ano perdendo participação do PIB. "É necessário que haja uma reforma tributária para reduzir o peso dos impostos do setor industrial (setor com a maior carga tributária) e que ocorra um avanço na desoneração da folha", acrescentou. Procurado pela reportagem, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) informou que desta vez não poderia atender a demanda.

O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, afirmou que ainda há um período de adaptação a ser respeitado na transição de governos antes que a entidade faça quaisquer prognósticos, mas, segundo ele, Geraldo Alckmin é um nome habituado ao diálogo e que conhece bem a importância da isonomia dos elos da cadeia do abastecimento. "Neste primeiro momento, avaliamos positivamente a indicação e torcemos para que contribua para o avanço de pautas importantes para a economia brasileira", ressaltou o dirigente da Agas.

O presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira, destacou a importância da recriação do MDIC e a nomeação de Alckmin para titular da pasta. "O MDIC sempre teve grande importância para o atendimento de pleitos das indústrias de calçados. A recriação deste espaço de interlocução com o governo Federal é de extrema importância para o setor", comentou. Segundo Ferreira, o discurso do novo ministro soou bem aos ouvidos da indústria, principalmente no que diz respeito ao compromisso com a reindustrialização brasileira. "Investir na indústria é investir em emprego e desenvolvimento social para o País, o melhor programa social que existe", ressaltou.

Outro ponto que chamou a atenção foi o compromisso do novo titular do MDIC com a economia verde. "O setor calçadista, desde 2013, mantém a única certificação de sustentabilidade para a cadeia produtiva do setor em todo o Mundo - o Origem Sustentável", acrescentou. Conforme Ferreira, o apoio público à pauta é muito importante para o setor alcançar os seus objetivos rumo a uma economia cada vez mais limpa e socialmente responsável.